Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
Advertisement

لبنان

المنخفض الجوي الأول بدأ.. بانتظار وصول منخفض ثانٍ قطبي المنشأ في هذا الموعد

Lebanon 24
09-01-2026 | 00:53
Doc-P-1465860-639035421652546905.jpg
Doc-P-1465860-639035421652546905.jpg photos 0
أفادت صفحة Lebanese daily weather المتخصصة بالأحوال الجوية انه ما إن انخفضت قيم الضغط الجوي فوق المنطقة، حتى بدأ التغيّر السريع في المنظومة الجوية، وتحوّل الطقس من ربيعي دافئ إلى شتوي بارد، ولاحقًا مثلج.  

أضافت الصفحة: نشطت الرياح الجنوبية الغربية واشتدت معها الهطولات في ساعات الصباح الباكر، ليدخل لبنان في قلب المنخفض العاصف الأول الذي يستمر حتى صباح السبت ويترافق مع أمطار غزيرة إلى غزيرة جدًا تشمل مختلف المناطق اللبنانية. الثلوج تبدأ على الجبال العالية، وتتدنى تدريجيًا إلى 1300/1400 متر عصرًا، وقد تلامس 1200 متر وربما أقل شمالًا وبعض مناطق سهل البقاع

وتابعت الصفحة: "بين عصر ومساء السبت ونهار الأحد، تهدأ الأجواء قليلًا مع أمطار محلية متفرقة، بانتظار المنخفض الثاني وهو قطبي المنشأ وسيستمر من ظهر الإثنين حتى نهار الأربعاء، حيث ستطال الثلوج 800/900 متر، وربما أقل شمالًا، مع دخول كتلة هوائية شديدة البرودة. "
 
