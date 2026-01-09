دولة عربية تدعو الاعلاميين.. جس نبض!

تُحضّر إحدى لخطوة دبلوماسية لافتة في اتجاه ، تتمثّل في توجيه دعوة إلى مجموعة من الصحافيين اللبنانيين لزيارة العاصمة المعنية، وعقد لقاء مباشر مع ، في إطار حوار مفتوح حول الملفات العالقة بين البلدين.

وبحسب معلومات متقاطعة، فان هذه الدعوة تندرج في اطار محاولة لاستطلاع المزاج الإعلامي والسياسي في لبنان، ومناسبة لارسال رسائل مباشرة إلى المسؤولين اللبنانيين عبر الإعلام، تتجاوز الإطار الإعلامي البحت، ما قد يشكّل تمهيداً لخطوات لاحقة إذا ما لاقت أجواء اللقاءات صدى إيجابياً.



