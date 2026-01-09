الجميّل عزّى فيروز بابنها: نشاركها هذا الحزن العميق

كتب الجميّل عبر حسابه على "اكس":



"نتقدّم من الأم الحزينة بأحرّ التعازي بوفاة نجلها هلي، ومن العائلة الرحبانية الكريمة. نشاركها هذا الحزن العميق، ونسأل الله أن يلهمها الصبر والقوة".



