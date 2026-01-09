تغيّر في أسعار المحروقات اليوم... كيف أصبحت؟

صدر عن والمياه الجمعة, جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل التالي:



بنزين 95 أوكتان: 1,306,000 ليرة لبنانيّة. (-2000)





بنزين 98 أوكتان: 1,346,000 ليرة لبنانيّة. (-2000)





المازوت: 1,229,000 ليرة لبنانيّة. (-3000)

