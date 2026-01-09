بالصور.. دخان ومعسل مهرّب ومزوّر في الليلكي وحي اللجا

واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك " " جهودها لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزورّة، ونفّذ جهازها لمكافحة التهريب في هذا الإطار عمليات دهم في حي اللجا في المصيطبة وحي الليلكي في ضاحية الجنوبية.وأسفرت هذه المداهمات عن ضبط كميات من السجائر المهرّبة والمعسّل المهرّب والمزوّر والسيجار المزوّر بالإضافة الى السجائر الإلكترونية المهرّبة.وسُطّرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها المختص.