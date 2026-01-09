تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

منخفضان جويان سيضربان لبنان.. ومصلحة الأرصاد تحذر من هذا الأمر

Lebanon 24
09-01-2026 | 03:22
أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية ان لبنان والحوض الشرقي للمتوسط يتأثران بمنخفض جوّي سريع مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً يؤدي الى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وطقس ماطر  وثلوج تلامس الـ١٤٠٠ متر،  ومن المتوقع أن يتأثر لبنان مجدداً ظهر يوم الاثنين بمنخفض جوي اّخر مصحوب بكتل هوائية أشد برودة يؤدي الى طقس ممطر بغزارة، وعواصف رعدية وثلوج تلامس ال ١٢٠٠ متر ويستمر حتى الأربعاء المقبل.    

وحذرت مصلحة الأرصاد من خطر سلوك الطرقات الجبلية فوق الـ ١٦٠٠ متر اليوم الجمعة بسبب تساقط الثلوج،  من ارتفاع الموج لحدود الـ٤ امتار وتشكل السيول بسبب غزارة الامطار خاصة بعد الظهر.

الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة:  
غائم إجمالاً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ، ترتفع نسبة الرطوبة ويتشكّل الضباب الكثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية، تتساقط أمطار تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتّد لتلامس ال ٧٥ كم/س خاصة شمال وشمال شرق البلاد فيرتفع معها موج البحر لحدود ال ٤ أمتار، كما تتساقط حبات البرد وتتشكل السيول على الطرقات، تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر خلال النهار ويتدنى مستوى تساقطها مساءً لحدود ال ١٤٠٠ متر. تخف حدة الأمطار والثلوج تدريجيًا خلال الليل.

السبت:  
غائم جزئيًا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ، يتحوّل تدريجيًا اعتباراً من بعد الظهر إلى غائم وتتساقط أمطار متفرقة أحياناً خاصة في المناطق الجنوبية ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٥٠٠ متر وما فوق.

الأحد:  
غائم جزئياً مع ارتفاع اضافي طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تنشط الرياح أحياناً وتتساقط أمطار خفيفة محلية أحياناً مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع ١٧٠٠ متر وما فوق مع حدوث انفراجات واسعة بعد الظهر.

الإثنين:  
غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة ، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها أحياناً اعتباراً من الظهر مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال ٨٠ كلم/ساعة يرتفع معها موج البحر، يتوقع تساقط حبات البرد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٦٠٠ متر خلال النهار وتلامس ال ١٢٠٠ متر صباح الثلاثاء.
 
