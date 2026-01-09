حمود كرّم امير حكواتي لفوزه ببطولة لبنان في لعبة كيوكوشنكاي

كرّم لـ" " في الدكتور بسام حمود أمير عبد الحافظ حكواتي لفوزه ببطولة لبنان في لعبة كيوكوشنكاي، في حضور رئيس الشبكة الرياضية في والجوار ورئيس نادي اللواء الرياضي الشماس، مسؤول القسم الرياضي في الجماعة في منطقة صيدا الحاج فهد الحدق، والمدرب البطل مالك زيباوي، وعائلة المُكرم.

