حنكش: وزير خارجية إيران المنهارة يزور لبنان المفلس

كتب النائب عبر حسابه على "أكس": "مزحة ثقيلة بأسوأ توقيت: وزير خارجية المنهارة (مع وفد اقتصادي) يزور المفلس تحت عنوان تعاون اقتصادي تجاري!".



وأضاف: "يعني: النظام المعاقب دولياً والمنهار امام ثورة شعبه المفقر والمقموع، النظام وحزبه في لبنان اللذان هرّبا المواد المدعومة لسوريا ، النظام الذي حرّض الحزب على الدولة برفض تسليم سلاحه، هو نفسه آتٍ اليوم للتعاون الاقتصادي… يا عين!".

