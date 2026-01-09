تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

حنكش: وزير خارجية إيران المنهارة يزور لبنان المفلس

Lebanon 24
09-01-2026 | 03:43
كتب النائب الياس حنكش عبر حسابه على "أكس": "مزحة ثقيلة بأسوأ توقيت: وزير خارجية إيران المنهارة (مع وفد اقتصادي) يزور لبنان المفلس تحت عنوان تعاون اقتصادي تجاري!".

وأضاف: "يعني: النظام الإيراني المعاقب دولياً والمنهار امام ثورة شعبه المفقر والمقموع، النظام وحزبه في لبنان اللذان هرّبا المواد المدعومة لسوريا الأسد، النظام الذي حرّض الحزب على الدولة برفض تسليم سلاحه، هو نفسه آتٍ اليوم للتعاون الاقتصادي… يا عين!". 
مواضيع ذات صلة
رجّي خلال لقائه وزير خارجية ايران: الدفاع عن لبنان مسؤولية الدولة
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 12:46:03 Lebanon 24 Lebanon 24
سفير إيران بالقاهرة: تصريحات وزير خارجية لبنان لا تعبر عن رأي حكومته
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 12:46:03 Lebanon 24 Lebanon 24
ضو: زيارة وزير خارجية إيران تأتي في أسوأ توقيت للبنان
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 12:46:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية ايران في بيروت اليوم: علاقاتنا راسخة مع كل مكوّنات الدولة اللبنانية
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 12:46:03 Lebanon 24 Lebanon 24

