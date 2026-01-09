تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
تعاون استراتيجي بين مرفأ بيروت والمنطقة الاقتصادية في طرابلس.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
09-01-2026
|
03:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار رئيس مجلس إدارة
المنطقة الاقتصادية
الخاصة في
طرابلس
الدكتور حسان ضناوي
المدير العام
لمرفأ
بيروت
مروان النفي، في إطار السعي لتعزيز التعاون بين المؤسسات الاقتصادية الحيوية في
لبنان
، وتم البحث في
آفاق
التعاون بين المؤسستين مع اقتراب انطلاقة عمل المنطقة الاقتصادية بشكل جدي في المرحلة المقبلة.
عرض ضناوي الإمكانات اللوجستية والاستثمارية المتوافرة في المنطقة الاقتصادية في طرابلس، واشار الى "الدعم الكبير الذي تحظى به من رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء، ما يعكس الرغبة في جعل المنطقة أحد الأعمدة الأساسية للنهوض الاقتصادي في لبنان".
وأكد أن "التعاون مع مرفأ بيروت خطوة مهمة لتكامل اقتصادي وطني يخدم مختلف المناطق
اللبنانية
، ويساهم في تفعيل التبادل التجاري وتعزيز دور لبنان كمركز اقتصادي في المنطقة".
بدوره، رحّب النفي بالمبادرة، مشدداً على "أهمية هذا النوع من التعاون بين المؤسسات العامة، ولا سيما بين مرفأ بيروت والمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، نظراً لما تملكه طرابلس من مقومات واعدة تؤهلها للعب دور محوري في المرحلة المقبلة".
ختاما، وصف الطرفان اللقاء بأنه "بناء ومثمر، واتفقا على مواصلة التنسيق لما فيه مصلحة
الاقتصاد الوطني
".
المنطقة الاقتصادية
الاقتصاد الوطني
المدير العام
مجلس الوزراء
اللبنانية
الجمهوري
جمهورية
طرابلس
تابع
