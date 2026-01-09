تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

تحسبًا لمنخفض جوي عالي الفعالية… وزارة الأشغال تعلن إجراءات طوارئ وقائية وتحذر المواطنين

Lebanon 24
09-01-2026 | 03:47
اعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل "اعتماد إجراءات طوارئ وقائية، وذلك استنادًا إلى تقارير مصلحة الأرصاد الجوية التي تشير إلى تأثّر لبنان بمنخفض جوي عالي الفعالية، يترافق مع هطولات مطرية غزيرة ورياح ناشطة، ما قد يؤدي إلى تجمّعات للمياه في عدد من المناطق".


وأوضحت الوزارة في بيان أنّ" هذه الإجراءات تندرج في إطار التدابير الوقائية الاستباقية، على أن يُصار إلى رفع مستوى الجهوزية إلى المراحل القصوى عند الاقتضاء، تبعًا لتطوّر الحالة الجوية والتقديرات الميدانية، مع الانتشار الكامل لفرق الطوارئ التابعة لها على امتداد الأراضي اللبنانية، ولا سيّما في النقاط التي تشهد عادةً تجمّعات للمياه".


وأشارت وزارة الأشغال العامة والنقل إلى أنّ "فرق الطوارئ تواصل التفقّد الدوري للطرقات، والعبّارات، و القنيات، وشبكات تصريف مياه الأمطار، وتنفيذ التدخّلات اللازمة لمعالجة أي انسدادات أو حالات طارئة، بما يضمن السلامة العامة والحفاظ على انسيابية حركة المرور"، مؤكدةً "الجهوزية الكاملة للتعامل الفوري مع أي بلاغات، وفق الأصول المعتمدة وخطط الطوارئ المعمول بها".


وختمت الوزارة بدعوة المواطنين إلى "توخّي الحذر أثناء القيادة، والتقيّد بإرشادات السلامة العامة، لا سيّما في المناطق المعرّضة لتجمّع المياه، حرصًا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطرقات".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24