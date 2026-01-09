تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
7
o
زحلة
9
o
بعلبك
-8
o
بشري
9
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
تحسبًا لمنخفض جوي عالي الفعالية… وزارة الأشغال تعلن إجراءات طوارئ وقائية وتحذر المواطنين
Lebanon 24
09-01-2026
|
03:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعلنت
وزارة الأشغال العامة والنقل
"اعتماد إجراءات طوارئ وقائية، وذلك استنادًا إلى تقارير مصلحة الأرصاد الجوية التي تشير إلى تأثّر
لبنان
بمنخفض جوي عالي الفعالية، يترافق مع هطولات مطرية غزيرة ورياح ناشطة، ما قد يؤدي إلى تجمّعات للمياه في عدد من المناطق".
وأوضحت الوزارة في بيان أنّ" هذه الإجراءات تندرج في إطار التدابير الوقائية الاستباقية، على أن يُصار إلى رفع مستوى الجهوزية إلى المراحل القصوى عند الاقتضاء، تبعًا لتطوّر الحالة الجوية والتقديرات الميدانية، مع الانتشار الكامل لفرق الطوارئ التابعة لها على امتداد الأراضي
اللبنانية
، ولا سيّما في النقاط التي تشهد عادةً تجمّعات للمياه".
وأشارت وزارة الأشغال العامة والنقل إلى أنّ "فرق الطوارئ تواصل التفقّد الدوري للطرقات، والعبّارات، و القنيات، وشبكات تصريف مياه الأمطار، وتنفيذ التدخّلات اللازمة لمعالجة أي انسدادات أو حالات طارئة، بما يضمن السلامة العامة والحفاظ على انسيابية حركة المرور"، مؤكدةً "الجهوزية الكاملة للتعامل الفوري مع أي بلاغات، وفق الأصول المعتمدة وخطط الطوارئ المعمول بها".
وختمت الوزارة بدعوة المواطنين إلى "توخّي الحذر أثناء القيادة، والتقيّد بإرشادات السلامة العامة، لا سيّما في المناطق المعرّضة لتجمّع المياه، حرصًا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطرقات".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الثقافة رعى فعالية مسابقة "الإملاء المالي باللغة العربية"
Lebanon 24
وزير الثقافة رعى فعالية مسابقة "الإملاء المالي باللغة العربية"
09/01/2026 12:46:17
09/01/2026 12:46:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الأشغال: فرقنا في جهوزية تامة وتحذير للمواطنين من مخاطر الطرق الجبلية
Lebanon 24
الأشغال: فرقنا في جهوزية تامة وتحذير للمواطنين من مخاطر الطرق الجبلية
09/01/2026 12:46:17
09/01/2026 12:46:17
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس اتحاد بلديات غزة يحذر: منخفض جوي جديد قد يكون أشد قسوة من السابق
Lebanon 24
رئيس اتحاد بلديات غزة يحذر: منخفض جوي جديد قد يكون أشد قسوة من السابق
09/01/2026 12:46:17
09/01/2026 12:46:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تحسباً للتطورات في لبنان.. الجيش الإسرائيلي: قواتنا في حالة استعداد عالية
Lebanon 24
تحسباً للتطورات في لبنان.. الجيش الإسرائيلي: قواتنا في حالة استعداد عالية
09/01/2026 12:46:17
09/01/2026 12:46:17
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الأشغال العامة والنقل
اللبنانية
لبنان
جوي ✊
دوري
غزير
تابع
قد يعجبك أيضاً
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة عيتا الشعب
Lebanon 24
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة عيتا الشعب
05:37 | 2026-01-09
09/01/2026 05:37:32
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيليّ عن "حرب لبنان".. إليكُم ما أعلنه
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيليّ عن "حرب لبنان".. إليكُم ما أعلنه
05:30 | 2026-01-09
09/01/2026 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. موجة غارات إسرائيلية على الجنوب
Lebanon 24
بالفيديو.. موجة غارات إسرائيلية على الجنوب
05:26 | 2026-01-09
09/01/2026 05:26:17
Lebanon 24
Lebanon 24
التحالف اللبناني للحوكمة: القضاء والأمن والمال العام عادوا إلى سكّة الدولة
Lebanon 24
التحالف اللبناني للحوكمة: القضاء والأمن والمال العام عادوا إلى سكّة الدولة
05:25 | 2026-01-09
09/01/2026 05:25:32
Lebanon 24
Lebanon 24
محاولة انتخابية تجاه "مرجع بارز"
Lebanon 24
محاولة انتخابية تجاه "مرجع بارز"
05:15 | 2026-01-09
09/01/2026 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا سبب وفاة هلي نجل السيدة فيروز
Lebanon 24
هذا سبب وفاة هلي نجل السيدة فيروز
10:46 | 2026-01-08
08/01/2026 10:46:57
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة هلي نجل السيدة فيروز
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة هلي نجل السيدة فيروز
09:38 | 2026-01-08
08/01/2026 09:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رحيل زياد وليال.. السيدة فيروز تتجرع مرارة الفراق مجددًا
Lebanon 24
بعد رحيل زياد وليال.. السيدة فيروز تتجرع مرارة الفراق مجددًا
09:44 | 2026-01-08
08/01/2026 09:44:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... حادث سير مروّع وسقوط سيارة على الأوتوستراد
Lebanon 24
بالفيديو... حادث سير مروّع وسقوط سيارة على الأوتوستراد
12:43 | 2026-01-08
08/01/2026 12:43:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ايران تحسم خيارها وتبلغ القنوات الدبلوماسية بالقرار
Lebanon 24
ايران تحسم خيارها وتبلغ القنوات الدبلوماسية بالقرار
12:57 | 2026-01-08
08/01/2026 12:57:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:37 | 2026-01-09
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة عيتا الشعب
05:30 | 2026-01-09
آخر تقرير إسرائيليّ عن "حرب لبنان".. إليكُم ما أعلنه
05:26 | 2026-01-09
بالفيديو.. موجة غارات إسرائيلية على الجنوب
05:25 | 2026-01-09
التحالف اللبناني للحوكمة: القضاء والأمن والمال العام عادوا إلى سكّة الدولة
05:15 | 2026-01-09
محاولة انتخابية تجاه "مرجع بارز"
05:05 | 2026-01-09
عون استقبل عراقجي: لبنان حريص على إقامة افضل العلاقات مع ايران في اطار عدم التدخل في شؤون البلدين
فيديو
رضوى الشربيني تشن هجوما على فنانة شابة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
رضوى الشربيني تشن هجوما على فنانة شابة.. إليكم السبب (فيديو)
03:02 | 2026-01-09
09/01/2026 12:46:17
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
04:49 | 2026-01-08
09/01/2026 12:46:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
09/01/2026 12:46:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24