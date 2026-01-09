فرنسا ترحب بتحقيق لبنان أهداف المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح

وزّعت السفارة بيانا لوزير الخارجبة الفرنسية جان نويل جاء فيه: "ترحب بإعلان تحقيق أهداف المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح بيد الدولة. ويمثل هذا التقدم خطوة هامة نحو استعادة سيادة على كامل أراضيها، ويُظهر احترام السلطات للالتزامات التي قطعتها. كما يُؤكد الدور المحوري للجنة آلية مراقبة وقف إطلاق النار، بالتنسيق الوثيق مع قوة في (اليونيفيل)، التي يظل وجودها وأنشطتها ضروريين لاستقرار وتنفيذ قرار رقم 1701.



وتدعو فرنسا السلطات اللبنانية إلى المضي قدماً بحزم في هذه العملية من خلال إطلاق المرحلة الثانية من الخطة، لترسيخ سلطة الدولة وأمن السكان بشكل دائم. كما تدعو فرنسا إلى ضبط النفس والامتناع عن أي عمل قد يُؤدي إلى تصعيد التوترات.



وتُجدد فرنسا دعمها الثابت للقوات المسلحة اللبنانية، التي تُعد ركيزة من ركائز سيادة لبنان واستقراره، وتُؤكد التزامها الكامل بالمؤتمر الدولي الداعم للقوات المسلحة اللبنانية. وستواصل جهودها، جنباً إلى جنب مع شركائها، لدعم لبنان على طريق السلام الدائم، مع احترام سيادته وسلامة أراضيه".

