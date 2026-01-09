تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فرنسا ترحب بتحقيق لبنان أهداف المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح
Lebanon 24
09-01-2026
|
03:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
وزّعت السفارة
الفرنسية
بيانا لوزير الخارجبة الفرنسية جان نويل
بارو
جاء فيه: "ترحب
فرنسا
بإعلان
السلطات اللبنانية
تحقيق أهداف المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح بيد الدولة. ويمثل هذا التقدم خطوة هامة نحو استعادة سيادة
الدولة اللبنانية
على كامل أراضيها، ويُظهر احترام السلطات
اللبنانية
للالتزامات التي قطعتها. كما يُؤكد الدور المحوري للجنة آلية مراقبة وقف إطلاق النار، بالتنسيق الوثيق مع قوة
الأمم المتحدة
في
لبنان
(اليونيفيل)، التي يظل وجودها وأنشطتها ضروريين لاستقرار
جنوب لبنان
وتنفيذ قرار
مجلس الأمن الدولي
رقم 1701.
وتدعو فرنسا السلطات اللبنانية إلى المضي قدماً بحزم في هذه العملية من خلال إطلاق المرحلة الثانية من الخطة، لترسيخ سلطة الدولة وأمن السكان بشكل دائم. كما تدعو فرنسا
إسرائيل
إلى ضبط النفس والامتناع عن أي عمل قد يُؤدي إلى تصعيد التوترات.
وتُجدد فرنسا دعمها الثابت للقوات المسلحة اللبنانية، التي تُعد ركيزة من ركائز سيادة لبنان واستقراره، وتُؤكد التزامها الكامل بالمؤتمر الدولي الداعم للقوات المسلحة اللبنانية. وستواصل جهودها، جنباً إلى جنب مع شركائها، لدعم لبنان على طريق السلام الدائم، مع احترام سيادته وسلامة أراضيه".
مجلس الأمن الدولي
السلطات اللبنانية
الدولة اللبنانية
الأمم المتحدة
الأمن الدولي
مجلس الأمن
جنوب لبنان
اللبنانية
تابع
