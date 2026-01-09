كرامي قي متوسطة حوش الأمراء الرسمية في زحلة لافتتاح المكتبة النموذجية

وصلت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي الى متوسطة حوش الأمراء الرسمية في ، لافتتاح المكتبة النموذجية ضمن فعاليات افتتاح 36 مكتبة نموذجية Room to Read في احتفال سيقام في ، بتمويل من الدراسات والتدريب LOST.



وكان في استقبال كرامي رئيس المنطقة التربوية يوسف بريدي، مديرة متوسطة حوش الأمراء ميشلين وأفراد والإدارية في المدرسة.



يرافق الوزيرة كرامي رئيس الجمعية الدراسات والتدريب الدكتور رامي والمستشار الإعلامي البير ووفد من الوزارة.

