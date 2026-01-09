تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
درون إسرائيلية تُلقي قنبلتين صوتيتين في خراج منطقة المجيدية.. لهذا السبب
Lebanon 24
09-01-2026
|
04:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
ألقت
درون
إسرائيلية قنبلتين صوتيتين في خراج منطقة المجيدية بجانب قطيع بقر اسرائيلي خرج باتجاه الأراضي
اللبنانية
بهدف إرجاعه إلى الداخل، وفق ما أفادت مندوبة "
لبنان 24
".
كما ألقى العدو
الإسرائيلي
قنبلة مضيئة في أجواء محيط بلدة رميش.
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة عيتا الشعب
Lebanon 24
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة عيتا الشعب
05:37 | 2026-01-09
09/01/2026 05:37:32
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيليّ عن "حرب لبنان".. إليكُم ما أعلنه
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيليّ عن "حرب لبنان".. إليكُم ما أعلنه
05:30 | 2026-01-09
09/01/2026 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. موجة غارات إسرائيلية على الجنوب
Lebanon 24
بالفيديو.. موجة غارات إسرائيلية على الجنوب
05:26 | 2026-01-09
09/01/2026 05:26:17
Lebanon 24
Lebanon 24
التحالف اللبناني للحوكمة: القضاء والأمن والمال العام عادوا إلى سكّة الدولة
Lebanon 24
التحالف اللبناني للحوكمة: القضاء والأمن والمال العام عادوا إلى سكّة الدولة
05:25 | 2026-01-09
09/01/2026 05:25:32
Lebanon 24
Lebanon 24
محاولة انتخابية تجاه "مرجع بارز"
Lebanon 24
محاولة انتخابية تجاه "مرجع بارز"
05:15 | 2026-01-09
09/01/2026 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
