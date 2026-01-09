تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

مياه بيروت: وضع إصدارات 2026 قيد التحصيل مع إمكان التقسيط

Lebanon 24
09-01-2026 | 04:23
أعلنت "مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان، أنها وضعت قيد التحصيل جداول اصدارات العام 2026، اعتبارا من تاريخ 7/1/2026، ودعت جميع المشتركين إلى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم، عن العام 2026 وما قبل، بواسطة: الجباة المختصين، صناديق دوائر التوزيع ، آلات الدفع الالكتروني POS MACHINE الموجودة لدى دوائر التوزيع، مراكز شركة أون لاين لتحويل الأموال OMT.
 وأشارت المؤسسة إلى أنه "نظرا إلى الظروف الاقتصادية الراهنة عمدت إلى إصدار القرارات التالية:
1-الاعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2025 وما قبله بنسبة (85%)
2 - تقسيط البدلات المتأخرة عن الأعوام السابقة للعام 2026 لفترة أقصاها كانون الأول 2028.
3- تسهيل عمليات الحصول على اشتراكات جديدة للمشتركين السابقين التي ما زال يترتب على أصحابها ذمم، حيث يمكن تسديدها على دفعات ولفترة أقصاها كانون الأول 2028.
4- تخفيض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للأبنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته:
-(28%) لاشتراكات المياه بالعيار.
-(15%) لاشتراكات المياه بالعداد.
5- تخفيض بدل تغيير أسماء المشتركين بنسبة (90%).
6- تخفيض بدل تجديد اشتراك الموقت بنسبة (90%).
7-  تقسيط بدلات العام 2026 لمن يرغب من المشتركين لغاية اثني عشر شهرا على الشكل التالي: 
القسط:
الأول يستحق قبل نهاية شهر كانون الثاني من العام 2026
الثاني يستحق قبل نهاية شهر شباط من العام 2026
الثالث يستحق قبل نهاية شهر آذار من العام 2026
الرابع يستحق قبل نهاية شهر نيسان من العام 2026
الخامس يستحق قبل نهاية شهر أيار من العام 2026
السادس يستحق قبل نهاية شهر حزيران من العام 2026
السابع يستحق قبل نهاية شهر تموز من العام 2026
الثامن يستحق قبل نهاية شهر آب من العام 2026
التاسع يستحق قبل نهاية شهر أيلول من العام 2026
العاشر يستحق قبل نهاية شهر تشرين الأول من العام 2026
الحادي عشر يستحق قبل نهاية شهر تشرين الثاني من العام 2026
الثاني عشر يستحق قبل نهاية شهر كانون الأول من العام 2026
وأملت من المشتركين التجاوب مع هذا الإعلان وتسديد المبالغ المتوجبة عليهم بدون أي تأخير، ولا سيما المتأخرات وفقا للمادة (24) من نظام الاستثمار المعمول به لدى المؤسسة والصادر بالمرسوم 14597 تاريخ 14/6/2025
واعتبرت أن "هذا الاعلان بمثابة تبليغ شخصي لكل مشترك وقاطعا لعامل مرور الزمن".
