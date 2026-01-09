مياه بيروت: وضع إصدارات 2026 قيد التحصيل مع إمكان التقسيط

أعلنت " وجبل في بيان، أنها وضعت قيد التحصيل جداول اصدارات العام 2026، اعتبارا من تاريخ 7/1/2026، ودعت جميع المشتركين إلى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم، عن العام 2026 وما قبل، بواسطة: الجباة المختصين، صناديق دوائر التوزيع ، آلات الدفع الالكتروني POS MACHINE الموجودة لدى دوائر التوزيع، مراكز شركة أون لاين لتحويل الأموال OMT.

وأشارت المؤسسة إلى أنه "نظرا إلى الظروف الاقتصادية الراهنة عمدت إلى إصدار القرارات التالية:

1-الاعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2025 وما قبله بنسبة (85%)

2 - تقسيط البدلات المتأخرة عن الأعوام السابقة للعام 2026 لفترة أقصاها كانون الأول 2028.

3- تسهيل عمليات الحصول على اشتراكات جديدة للمشتركين السابقين التي ما زال يترتب على أصحابها ذمم، حيث يمكن تسديدها على دفعات ولفترة أقصاها كانون الأول 2028.

4- تخفيض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للأبنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته:

-(28%) لاشتراكات المياه بالعيار.

-(15%) لاشتراكات المياه بالعداد.

5- تخفيض بدل تغيير أسماء المشتركين بنسبة (90%).

6- تخفيض بدل تجديد اشتراك الموقت بنسبة (90%).

7- تقسيط بدلات العام 2026 لمن يرغب من المشتركين لغاية اثني عشر شهرا على الشكل التالي:

القسط:

الأول يستحق قبل نهاية شهر كانون الثاني من العام 2026

الثاني يستحق قبل نهاية شهر شباط من العام 2026

الثالث يستحق قبل نهاية شهر آذار من العام 2026

الرابع يستحق قبل نهاية شهر نيسان من العام 2026

الخامس يستحق قبل نهاية شهر أيار من العام 2026

السادس يستحق قبل نهاية شهر حزيران من العام 2026

السابع يستحق قبل نهاية شهر من العام 2026

الثامن يستحق قبل نهاية شهر آب من العام 2026

التاسع يستحق قبل نهاية شهر أيلول من العام 2026

العاشر يستحق قبل نهاية شهر تشرين الأول من العام 2026

يستحق قبل نهاية شهر تشرين الثاني من العام 2026

يستحق قبل نهاية شهر كانون الأول من العام 2026

وأملت من المشتركين التجاوب مع هذا الإعلان وتسديد المبالغ المتوجبة عليهم تأخير، ولا سيما المتأخرات وفقا للمادة (24) من نظام الاستثمار المعمول به لدى المؤسسة والصادر بالمرسوم 14597 تاريخ 14/6/2025

واعتبرت أن "هذا الاعلان بمثابة تبليغ شخصي لكل مشترك وقاطعا لعامل مرور الزمن".

