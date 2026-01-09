الحجار: الانتخابات بموعدها

استقبل رئيس مجلس النواب في مقر الرئاسة الثانية في والبلديات أحمد الحجار حيث تناول اللقاء الاوضاع العامة لا سيما الامنية والسياسية منها والتحضيرات للانتخابات النيابية.

بعد اللقاء تحدث الوزير الحجار قائلاً : "الزيارة لدولة للتهنئة بالسنة الجديدة وإن شاء الله العام 2026 يحمل كل الخير لكل اللبنانيين ، طبعاً الرئيس دائماً نستفيد من خبرته الطويلة ومن وطنيته العميقة ومن معرفته بكل الأمور ، تداولنا بعدد من الأمور وطبعاً بقرار بمجلس الوزراء الذي صدر امس بخصوص الانتهاء من المرحلة الأولى من تنفيذ خطة بجنوب الليطاني ومرحلة التقييم والالتزام بالاستمرار بالمراحل الأخرى ".

وأضاف : "في الوقت نفسه تحدثنا عن موضوع الانتخابات النيابية التي نحضر لها في أيار 2026 بهذا العام طبعا دولة الرئيس كما فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة وأنا أكدنا مراراً على كل التحضيرات التي نقوم بها لإجرائها إن شاء الله بمواعيدها".



وختم الوزير الحجار :" في الوقت نفسه كان لدينا جولة سريعة على معظم الأمور التي تهم اللبنانيين، ومجدداً أقول إن شاء الله هذا العام لا يحمل إلا كل خير للبنان بدءاً من الجنوب وإلى كل إن شاء الله ".

Advertisement