Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الحجار: الانتخابات بموعدها

Lebanon 24
09-01-2026 | 04:40
استقبل رئيس مجلس النواب  نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار حيث تناول اللقاء الاوضاع العامة لا سيما الامنية والسياسية منها والتحضيرات للانتخابات النيابية.
بعد اللقاء تحدث الوزير الحجار قائلاً : "الزيارة لدولة الرئيس بري للتهنئة بالسنة الجديدة وإن شاء الله العام 2026 يحمل كل الخير لكل اللبنانيين ، طبعاً الرئيس بري دائماً نستفيد من خبرته الطويلة ومن وطنيته العميقة ومن معرفته بكل الأمور ، تداولنا بعدد من الأمور وطبعاً بقرار بمجلس الوزراء الذي صدر امس بخصوص الانتهاء من المرحلة الأولى من تنفيذ خطة الجيش اللبناني بجنوب الليطاني ومرحلة التقييم والالتزام بالاستمرار بالمراحل الأخرى ".
وأضاف : "في الوقت  نفسه تحدثنا عن موضوع الانتخابات النيابية التي نحضر لها  في أيار 2026 بهذا العام طبعا دولة الرئيس كما فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة وأنا أكدنا مراراً على كل التحضيرات التي نقوم بها لإجرائها إن شاء الله بمواعيدها".
 
وختم الوزير الحجار :" في الوقت نفسه  كان لدينا جولة سريعة على معظم الأمور التي تهم اللبنانيين، ومجدداً أقول إن شاء الله هذا العام لا يحمل إلا كل خير للبنان بدءاً من الجنوب وإلى كل لبنان إن شاء الله ".
الجيش اللبناني

وزير الداخلية

مجلس الوزراء

عين التينة

الرئيس بري

نبيه بري

رئيس بري

الجمهوري

