محاولة انتخابية تجاه "مرجع بارز"

تسعى أطراف نيابية "سابقة" في - عاليه للتواصل مع مرجع سياسي بارز بغية البحث معه في ملفات انتخابية والترشيحات، لكن تلك المحاولات في هذا الإطار لم تنجح حتى الآن.

وتتحدث مصادر سياسية عن أنَّ تلك الأطراف السياسية تحاول في الوقت الراهن دراسة واقعها الانتخابي قبل المضي بالترشيحات التي لم يُحسم أمرها بعد بشكل نهائي.



