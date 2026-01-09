تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
12
o
جبيل
14
o
صيدا
13
o
جونية
11
o
النبطية
5
o
زحلة
4
o
بعلبك
-8
o
بشري
8
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
لافتتاح مكتبة نموذجية.. وزيرة التربية تزور متوسطة حوش الأمراء الرسمية في زحلة
Lebanon 24
09-01-2026
|
04:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
زارت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي متوسطة حوش الأمراء الرسمية في
زحلة
لافتتاح المكتبة النموذجية ضمن فعاليات افتتاح 36 مكتبة نموذجية Room to Read في احتفال سيقام في
بعلبك
بتمويل من
الجمعية اللبنانية
الدراسات والتدريب LOST.
وكان في استقبالها رئيس المنطقة التربوية يوسف بريدي، مديرة متوسطة حوش الأمراء ميشلين
خوري
، وأفراد
الهيئة التعليمية
والإدارية في المدرسة. يرافق
الوزيرة
رئيس الجمعية
اللبنانية
الدراسات والتدريب الدكتور رامي
اللقيس
والمستشار الإعلامي البير
شمعون
ووفد من الوزارة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كرامي قي متوسطة حوش الأمراء الرسمية في زحلة لافتتاح المكتبة النموذجية
Lebanon 24
كرامي قي متوسطة حوش الأمراء الرسمية في زحلة لافتتاح المكتبة النموذجية
09/01/2026 15:22:08
09/01/2026 15:22:08
Lebanon 24
Lebanon 24
كرامي تفتتح مكتبة نموذجية في متوسطة حوش الأمراء الرسمية
Lebanon 24
كرامي تفتتح مكتبة نموذجية في متوسطة حوش الأمراء الرسمية
09/01/2026 15:22:08
09/01/2026 15:22:08
Lebanon 24
Lebanon 24
نقمة على وزيرة التربية: اين قرار الشهادة المتوسطة؟
Lebanon 24
نقمة على وزيرة التربية: اين قرار الشهادة المتوسطة؟
09/01/2026 15:22:08
09/01/2026 15:22:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ويبينار وطني في وزارة التربية لشرح آليات جمع البيانات وتوحيدها في المدارس الرسمية
Lebanon 24
ويبينار وطني في وزارة التربية لشرح آليات جمع البيانات وتوحيدها في المدارس الرسمية
09/01/2026 15:22:08
09/01/2026 15:22:08
Lebanon 24
Lebanon 24
المستشار الإعلامي
الجمعية اللبنانية
الهيئة التعليمية
اللبنانية
الوزيرة
التربوي
اللقيس
لبنان
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد اخلاء والابنية المتصدعة.. شيكات بدل ايواء تُدفع في منطقة ضهر المغر - القبة
Lebanon 24
بعد اخلاء والابنية المتصدعة.. شيكات بدل ايواء تُدفع في منطقة ضهر المغر - القبة
08:18 | 2026-01-09
09/01/2026 08:18:42
Lebanon 24
Lebanon 24
كرامي تفتتح مكتبة نموذجية في متوسطة حوش الأمراء الرسمية
Lebanon 24
كرامي تفتتح مكتبة نموذجية في متوسطة حوش الأمراء الرسمية
08:05 | 2026-01-09
09/01/2026 08:05:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إنتهاء جلسة الإستماع إليه... تحديد جلسة جديدة لفضل شاكر في هذا التاريخ
Lebanon 24
بعد إنتهاء جلسة الإستماع إليه... تحديد جلسة جديدة لفضل شاكر في هذا التاريخ
08:00 | 2026-01-09
09/01/2026 08:00:46
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على "فتى تائه" عند مفرق فالوغا... قوى الأمن اكتشفت مفاجأة غير متوقّعة بعد تفتيشه
Lebanon 24
العثور على "فتى تائه" عند مفرق فالوغا... قوى الأمن اكتشفت مفاجأة غير متوقّعة بعد تفتيشه
07:59 | 2026-01-09
09/01/2026 07:59:40
Lebanon 24
Lebanon 24
خريش يبحث مع وفد من العرقوب تعزيز جهوزية الدفاع المدني
Lebanon 24
خريش يبحث مع وفد من العرقوب تعزيز جهوزية الدفاع المدني
07:53 | 2026-01-09
09/01/2026 07:53:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا سبب وفاة هلي نجل السيدة فيروز
Lebanon 24
هذا سبب وفاة هلي نجل السيدة فيروز
10:46 | 2026-01-08
08/01/2026 10:46:57
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة هلي نجل السيدة فيروز
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة هلي نجل السيدة فيروز
09:38 | 2026-01-08
08/01/2026 09:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رحيل زياد وليال.. السيدة فيروز تتجرع مرارة الفراق مجددًا
Lebanon 24
بعد رحيل زياد وليال.. السيدة فيروز تتجرع مرارة الفراق مجددًا
09:44 | 2026-01-08
08/01/2026 09:44:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... حادث سير مروّع وسقوط سيارة على الأوتوستراد
Lebanon 24
بالفيديو... حادث سير مروّع وسقوط سيارة على الأوتوستراد
12:43 | 2026-01-08
08/01/2026 12:43:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ايران تحسم خيارها وتبلغ القنوات الدبلوماسية بالقرار
Lebanon 24
ايران تحسم خيارها وتبلغ القنوات الدبلوماسية بالقرار
12:57 | 2026-01-08
08/01/2026 12:57:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:18 | 2026-01-09
بعد اخلاء والابنية المتصدعة.. شيكات بدل ايواء تُدفع في منطقة ضهر المغر - القبة
08:05 | 2026-01-09
كرامي تفتتح مكتبة نموذجية في متوسطة حوش الأمراء الرسمية
08:00 | 2026-01-09
بعد إنتهاء جلسة الإستماع إليه... تحديد جلسة جديدة لفضل شاكر في هذا التاريخ
07:59 | 2026-01-09
العثور على "فتى تائه" عند مفرق فالوغا... قوى الأمن اكتشفت مفاجأة غير متوقّعة بعد تفتيشه
07:53 | 2026-01-09
خريش يبحث مع وفد من العرقوب تعزيز جهوزية الدفاع المدني
07:35 | 2026-01-09
توافق سياسي واسع على لائحة رابطة مخاتير المتن الشمالي
فيديو
رضوى الشربيني تشن هجوما على فنانة شابة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
رضوى الشربيني تشن هجوما على فنانة شابة.. إليكم السبب (فيديو)
03:02 | 2026-01-09
09/01/2026 15:22:08
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
04:49 | 2026-01-08
09/01/2026 15:22:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
09/01/2026 15:22:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24