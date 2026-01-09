لافتتاح مكتبة نموذجية.. وزيرة التربية تزور متوسطة حوش الأمراء الرسمية في زحلة

زارت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي متوسطة حوش الأمراء الرسمية في لافتتاح المكتبة النموذجية ضمن فعاليات افتتاح 36 مكتبة نموذجية Room to Read في احتفال سيقام في بتمويل من الدراسات والتدريب LOST.وكان في استقبالها رئيس المنطقة التربوية يوسف بريدي، مديرة متوسطة حوش الأمراء ميشلين ، وأفراد والإدارية في المدرسة. يرافق رئيس الجمعية الدراسات والتدريب الدكتور رامي والمستشار الإعلامي البير ووفد من الوزارة.