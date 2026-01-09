تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

جمعية تجّار لبنان الشمالي هنأت الرئيس عون

Lebanon 24
09-01-2026 | 04:53
 هنأت جمعية تجّار لبنان الشمالي برئاسة أسعد الحريري رئيس الجمهورية  العماد جوزاف عون لمناسبة مرور عام على انتخابه وأدائه اليمين الدستورية.    
 

وقالت في بيان:"إذ نثني على ما أعلنه فخامة الرئيس في خطاب القسم من التزامٍ واضح لمبدأ الإنماء المتوازن على كامل الأراضي اللبنانية ، نأمل ، بعد مرور عام على العهد ، أن يحظى شمال لبنان بحصته العادلة من التنمية ، والتوظيف ، والمشاريع الحيوية ، بما يرفع الظلم التاريخي عن واحدة من أكثر المناطق حرمانًا رغم غناها بالطاقات البشرية والاقتصادية".
وناشدت الرئيس عون "ممارسة ما يتيحه له الدستور من دورٍ ضاغط على الحكومة لوضع خطة إنمائية شاملة ومستدامة للشمال ، تشمل البنى التحتية دعم القطاعات الإنتاجية ، خلق فرص العمل ، وتحفيز الاستثمار ، بما يساهم في تثبيت أبناء المنطقة في أرضهم ويعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي".
 

واشارت الى ان "إنصاف الشمال ليس مطلبًا فئويًا ، بل حق وطني ، وتحقيقه يشكّل ركيزة أساسية لقيام دولة عادلة ومتوازنة ، كما وعد فخامة الرئيس في عهده".
سعد الحريري

الرئيس عون

اللبنانية

الجمهوري

رئيس عون

الحريري

جمهورية

الدستور

