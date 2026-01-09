جمعية تجّار لبنان الشمالي هنأت الرئيس عون

هنأت جمعية تجّار برئاسة أسعد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لمناسبة مرور عام على انتخابه وأدائه اليمين الدستورية.





وقالت في بيان:"إذ نثني على ما أعلنه فخامة الرئيس في خطاب القسم من التزامٍ واضح لمبدأ الإنماء المتوازن على كامل الأراضي ، نأمل ، بعد مرور عام على ، أن يحظى شمال لبنان بحصته العادلة من التنمية ، والتوظيف ، والمشاريع الحيوية ، بما يرفع الظلم التاريخي عن واحدة من أكثر المناطق حرمانًا رغم غناها بالطاقات البشرية والاقتصادية".

وناشدت "ممارسة ما يتيحه له من دورٍ ضاغط على الحكومة لوضع خطة إنمائية شاملة ومستدامة للشمال ، تشمل البنى التحتية دعم القطاعات الإنتاجية ، خلق فرص العمل ، وتحفيز الاستثمار ، بما يساهم في تثبيت أبناء المنطقة في أرضهم ويعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي".





واشارت الى ان "إنصاف ليس مطلبًا فئويًا ، بل حق وطني ، وتحقيقه يشكّل ركيزة أساسية لقيام دولة عادلة ومتوازنة ، كما وعد فخامة الرئيس في عهده".

