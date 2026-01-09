الحجار يثني على أداء جهاز أمن المطار ويشدد على ضرورة التشدد في مكافحة التهريب

استقبل والبلديات أحمد ، قبل ظهر اليوم، رئيس جهاز أمن العميد الركن فادي كفوري على رأس وفد من ضباط الجهاز، في زيارة تهنئة بالأعياد.



وجرى خلال اللقاء عرض لواقع العمل في مطار – ، والإجراءات الأمنية المعتمدة فيه.



ونوّه الوزير الحجار بـ"الدور المحوري الذي يضطلع به جهاز أمن المطار في الحفاظ على الأمن والسلامة في هذا المرفق الحيوي"، مثنياً على "الجهود المبذولة، التي أسفرت عن تحسّن ملموس في مستوى التنظيم والخدمة".



كما أشاد بـ"حُسن التعامل مع الوافدين والمسافرين، بما يعكس صورة إيجابية عن "، مشدداً على "ضرورة مواصلة التشدد في مكافحة التهريب من لبنان وإليه، من خلال تعزيز إجراءات المراقبة والتفتيش، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية".



كما استقبل الوزير الحجار وفداً من ضباط المفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي برئاسة المفتش العام العميد عبود، حيث جرى عرض لمهام المفتشية في مراقبة حسن تنفيذ القوانين والتقيد بالأنظمة داخل المؤسسة.

Advertisement