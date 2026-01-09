على اثر انهيار جزء من مبنى.. إغلاق مدرسة في طرابلس

اصدر في البيان الآتي:

"على اثر انهيار جزء من مبنى في مدينة ، بسبب وجود مدرسة بالقرب منه، سارعت وحدة الهندسة في العالي الى التوجه الى المكان والكشف على مبنى المدرسة اذ تبين ان المبنى سليم الا انه محاط بمبنيين سكنيين متصدعين.

وتجنبا لوقوع اي حادث قد يلحق ضررا بالطلاب تم اقفال المدرسة موقتا ريثما يتم العمل مع البلدية على ضمان سلامة المبنيين المجاورين".

