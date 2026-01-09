هاني من البقاع: الاستثمار في التقنيات الزراعية يعزّز الأمن الغذائي

جال هاني في ، مستهلًا زيارته بجولة ميدانية في شركة Fresh Product، حيث شدّد على أهمية التقنيات الزراعية الحديثة في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.



ورافق الوزير في الجولة للوزارة الدكتور وعدد من المسؤولين والاختصاصيين، وكان في استقبالهم رئيس الشركة خضر، إلى جانب موظفين ومزارعين.



واطّلع هاني على مراحل الإنتاج والتوضيب، مثنيًا على جودة المنتجات والتقنيات المتطورة المعتمدة، ومؤكدًا أنها تشكّل ركيزة لدعم الزراعة الوطنية وتعزيز الاكتفاء الغذائي، لا سيما في ظل الالتزام بالمعايير والمواصفات العالمية.



، أكّد خضر الشركة تطوير أعمالها الزراعية عبر اعتماد أحدث وسائل الزرع والقطاف والتوضيب والتسويق، إضافة إلى التصدير، عارضًا التقنيات الحديثة المعتمدة وآليات العمل القائمة على مبادئ الاستدامة الزراعية.



وفي ختام الجولة، قدّم خضر درعًا تكريمية لوزير الزراعة، الذي اعتبر أن هذه التجربة تشكّل نموذجًا مشجّعًا لمستقبل الزراعة في ، قائمًا على التكنولوجيا والاستثمار في الإنتاج المتطور.





