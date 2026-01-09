تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

أوّل تعليق على الغارات... الجيش الإسرائيليّ: هذا ما استهدفناه في لبنان

Lebanon 24
09-01-2026 | 06:09
A-
A+
Doc-P-1466058-639035612024826286.jpg
Doc-P-1466058-639035612024826286.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
زعم المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، أنّ "طائرات حربيّة إسرائيليّة استهدفت بنى تحتية تابعة لـ"حزب الله" في عدة مناطق في جنوب لبنان". 

 
وادعى أدرعي في بيان، أنّه "خلال الغارات، استهدف الجيش الإسرئيليّ مستودعات أسلحة وموقع انتاج وسائل قتالية استخدمها "حزب الله" لاعادة اعمار قدراته وتسليحه".

 
وأضاف: "كما تم استهداف مواقع إطلاق ومنصات صاروخية إلى جانب مباني عسكرية إضافية استخدمها "حزب الله" للدفع بمخططات ضدّ قوات الجيش الإسرائيليّ وإسرائيل". 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
أوّل تعليق إيراني على "غارة الضاحية"... هذا ما قالته السفارة الإيرانيّة لدى لبنان
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 21:18:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد سلسلة من الغارات على جنوب لبنان.. تعليق من الجيش الإسرائيلي
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 21:18:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس نبيه بري تعليقاً على الغارات: رسالة إسرائيلية لمؤتمر باريس لدعم الجيش وتكريماً لاجتماع الميكانيزم غداً
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 21:18:09 Lebanon 24 Lebanon 24
في أوّل تعليق... هذا ما قاله سلام بشأن المبادرة السعودية تجاه لبنان
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 21:18:09 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

جنوب لبنان

الإسرائيلي

حزب الله

إسرائيل

الغارات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:38 | 2026-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:59 | 2026-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:34 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:08 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:55 | 2026-01-09
Lebanon24
13:10 | 2026-01-09
Lebanon24
13:03 | 2026-01-09
Lebanon24
12:56 | 2026-01-09
Lebanon24
12:54 | 2026-01-09
Lebanon24
12:30 | 2026-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24