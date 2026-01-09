وصول رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية إلى بيروت

استقبل نواف سلام في الدولي رئيس المجلس أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين والوفد المرافق، فور وصولهما إلى ، وعقد معهما اجتماعًا في صالة كبار الزوار في .



وعرض الرئيس سلام الإصلاحات التي قامت بها الحكومة منذ تشكيلها، وآخرها إعداد مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع، إضافة إلى التقدّم الحاصل في بسط سلطة كامل الأراضي . كما تناول البحث دعم للجيش اللبناني، وجرى التطرّق إلى مرحلة ما بعد "اليونيفيل". وشدّد الرئيس سلام على ضرورة الإبقاء على قوة، ولو مصغّرة، للأمم المتحدة في الجنوب، وعلى أهمية مشاركة الدول الأوروبية فيها.



ومن جهتهم، رحّب المسؤولان الأوروبيان بالإصلاحات المالية التي قامت بها ، وأشادوا بالعمل الذي تقوم به الحكومة في مختلف المجالات. كما شدّدت فون دير لايين على ضرورة المضي قدمًا في تطوير الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان.





