ماكرون رحّب بحصر السلاح في لبنان: مؤتمر دوليّ سيُعقد قريباً لدعم الجيش

Je salue les annonces encourageantes des autorités libanaises pour recouvrer le monopole de l’État sur les armes.
Ce processus doit être poursuivi résolument. La seconde phase du plan sera une étape décisive.
L’accord de cessation des hostilités doit être strictement respecté…
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 9, 2026
Je salue les annonces encourageantes des autorités libanaises pour recouvrer le monopole de l’État sur les armes.
Ce processus doit être poursuivi résolument. La seconde phase du plan sera une étape décisive.
L’accord de cessation des hostilités doit être strictement respecté…