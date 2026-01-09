رئيس المجلس الوطني للإعلام: دعم واسع لخطوة استعادة أموال المودعين

أعرب "اللقاء التشاوري للنخب في المحافظات"، في بيان تلاه رئيس " والمسموع" ، عن تقديره لخطوة حاكم كريم سعيد الهادفة إلى استعادة أموال المودعين وملاحقة المصارف والشركات المتورطة بهدرها.



وأكد البيان أن تحظى بتأييد واسع من اللبنانيين في الداخل والخارج، معتبرًا أن المودعين يشكّلون قوة داعمة لهذا المسار، لما له من دور أساسي في بناء دولة المؤسسات عبر محاسبة الفاسدين ومواجهة شبكات النفوذ التي تتحكم بقطاعات حيوية.



وأشار إلى أن خطوة حاكم مصرف لاقت دعمًا من النخب الاقتصادية والثقافية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، في مقابل اعتراض أصحاب المصارف والمستفيدين من السياسات التي أدّت إلى إلغاء الطبقة الوسطى وتوسيع الاجتماعية.



وختم "اللقاء التشاوري" بتجديد دعمه الكامل لكريم سعيد، مؤكدًا أن هذا التوجّه يحظى بمباركة غالبية الشعب اللبناني.





