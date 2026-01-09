في الجنوب... أمن الدولة أوقفته بعدما أطلق النار على مواطنين

صدر عن – والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:



في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لحفظ الأمن ومنع الإخلال بالسلامة العامة، أوقفت الإقليمية المدعو (م. أ. ن.) بتاريخ ٨/١/٢٠٢٦، لإقدامه على إطلاق النار من مسدس حربي باتجاه مدنيين، والتهجّم والاعتداء على مواطنين وعلى أحد أصحاب المحال التجارية.



وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه بناء لإشارة المختص.

