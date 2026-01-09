تجمع الشركات اللبنانية يبحث تعزيز تنافسية القطاع الخاص في 2026

عقد تجمع "الشركات " اجتماعًا في مقر غرفة وجبل برئاسة الدكتور باسم البواب وبمشاركة رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق ، خُصّص لبحث سبل تحسين أداء القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الشركات اللبنانية، إضافة إلى مناقشة برنامج عمل التجمع لعام 2026.



وأكد شقير دعمه للتجمع ولدوره في تقوية القطاع الخاص، مشددًا على أهمية نقل التكنولوجيا واستخدام ، واعتبر أن خلق بيئة ملائمة للأعمال والاستثمار يشكّل مدخلًا أساسيًا لزيادة إيرادات الدولة، داعيًا إلى دعم القطاع الخاص الشرعي.



، أكد البواب أن التجمع سيواصل العمل بالشراكة مع الهيئات الاقتصادية لتحسين مناخ الأعمال، ومعالجة الملفات الاقتصادية الأساسية، وفي مقدّمها مكافحة التهريب والاقتصاد غير الشرعي، مع إعطاء أولوية خاصة لملف الذكاء الاصطناعي.



وخلال ، جرى التشديد على ملفات ملحّة، أبرزها إقرار قانون عادل لمعالجة الفجوة المالية، تسوية تعويضات نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي، تنمية التعاون الاقتصادي مع ، إعادة تصدير المنتجات اللبنانية إلى ، ومكافحة التهريب.



وفي ختام الاجتماع، أعلن شقير عن شراكة بين غرفة بيروت وجبل لبنان والتجمع لتنظيم دورات تدريبية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، تهدف إلى تمكين الشركات اللبنانية من استخدامه بفعالية وتعزيز تنافسيتها محليًا وخارجيًا.















