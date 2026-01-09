تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
5
o
زحلة
6
o
بعلبك
-8
o
بشري
8
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
تجمع الشركات اللبنانية يبحث تعزيز تنافسية القطاع الخاص في 2026
Lebanon 24
09-01-2026
|
07:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد تجمع "الشركات
اللبنانية
" اجتماعًا في مقر غرفة
بيروت
وجبل
لبنان
برئاسة الدكتور باسم البواب وبمشاركة رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق
محمد شقير
، خُصّص لبحث سبل تحسين أداء القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الشركات اللبنانية، إضافة إلى مناقشة برنامج عمل التجمع لعام 2026.
وأكد شقير دعمه للتجمع ولدوره في تقوية القطاع الخاص، مشددًا على أهمية نقل التكنولوجيا واستخدام
الذكاء الاصطناعي
، واعتبر أن خلق بيئة ملائمة للأعمال والاستثمار يشكّل مدخلًا أساسيًا لزيادة إيرادات الدولة، داعيًا إلى دعم القطاع الخاص الشرعي.
من جهته
، أكد البواب أن التجمع سيواصل العمل بالشراكة مع الهيئات الاقتصادية لتحسين مناخ الأعمال، ومعالجة الملفات الاقتصادية الأساسية، وفي مقدّمها مكافحة التهريب والاقتصاد غير الشرعي، مع إعطاء أولوية خاصة لملف الذكاء الاصطناعي.
وخلال
النقاش
، جرى التشديد على ملفات ملحّة، أبرزها إقرار قانون عادل لمعالجة الفجوة المالية، تسوية تعويضات نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي، تنمية التعاون الاقتصادي مع
سوريا
، إعادة تصدير المنتجات اللبنانية إلى
السعودية
، ومكافحة التهريب.
وفي ختام الاجتماع، أعلن شقير عن شراكة بين غرفة بيروت وجبل لبنان والتجمع لتنظيم دورات تدريبية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، تهدف إلى تمكين الشركات اللبنانية من استخدامه بفعالية وتعزيز تنافسيتها محليًا وخارجيًا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أفرام: جونية جاهزة لاستيعاب الاستثمارات وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
Lebanon 24
أفرام: جونية جاهزة لاستيعاب الاستثمارات وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
09/01/2026 21:19:11
09/01/2026 21:19:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مديرية الأمن العام وجمعية المقاصد تبحثان تعزيز التعاون المشترك
Lebanon 24
مديرية الأمن العام وجمعية المقاصد تبحثان تعزيز التعاون المشترك
09/01/2026 21:19:11
09/01/2026 21:19:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين: بوتين ونتنياهو بحثا هاتفيا الأوضاع في قطاع غزة والبرنامج النووي الإيراني وتعزيز الاستقرار في سوريا
Lebanon 24
الكرملين: بوتين ونتنياهو بحثا هاتفيا الأوضاع في قطاع غزة والبرنامج النووي الإيراني وتعزيز الاستقرار في سوريا
09/01/2026 21:19:11
09/01/2026 21:19:11
Lebanon 24
Lebanon 24
للشراكة مع القطاع الخاص.. سوريا تطرح مصنع أسمنت
Lebanon 24
للشراكة مع القطاع الخاص.. سوريا تطرح مصنع أسمنت
09/01/2026 21:19:11
09/01/2026 21:19:11
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
الذكاء الاصطناعي
جبل لبنان
محمد شقير
اللبنانية
السعودية
من جهته
السعود
النقاش
تابع
قد يعجبك أيضاً
خلال موسم الأعياد.. هؤلاء دخلوا إلى لبنان وخرجوا منه
Lebanon 24
خلال موسم الأعياد.. هؤلاء دخلوا إلى لبنان وخرجوا منه
13:55 | 2026-01-09
09/01/2026 01:55:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما حصل مع الوفد الإيراني في مطار بيروت
Lebanon 24
هذا ما حصل مع الوفد الإيراني في مطار بيروت
13:10 | 2026-01-09
09/01/2026 01:10:07
Lebanon 24
Lebanon 24
شرط واحد للمستعدين للاستثمار بالكهرباء في لبنان
Lebanon 24
شرط واحد للمستعدين للاستثمار بالكهرباء في لبنان
13:03 | 2026-01-09
09/01/2026 01:03:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. حريق في زحلة قرب "دار الصداقة"
Lebanon 24
بالفيديو.. حريق في زحلة قرب "دار الصداقة"
12:56 | 2026-01-09
09/01/2026 12:56:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع المدني يخمد حريقاً في البداوي
Lebanon 24
الدفاع المدني يخمد حريقاً في البداوي
12:54 | 2026-01-09
09/01/2026 12:54:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في الساعات المُقبلة... الأب إيلي خنيصر: هذا ما ينتظر لبنان من أمطار وثلوج
Lebanon 24
في الساعات المُقبلة... الأب إيلي خنيصر: هذا ما ينتظر لبنان من أمطار وثلوج
06:38 | 2026-01-09
09/01/2026 06:38:56
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على "فتى تائه" عند مفرق فالوغا... قوى الأمن اكتشفت مفاجأة غير متوقّعة بعد تفتيشه
Lebanon 24
العثور على "فتى تائه" عند مفرق فالوغا... قوى الأمن اكتشفت مفاجأة غير متوقّعة بعد تفتيشه
07:59 | 2026-01-09
09/01/2026 07:59:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أين الـ100 ألف الجديدة؟
Lebanon 24
أين الـ100 ألف الجديدة؟
14:34 | 2026-01-08
08/01/2026 02:34:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"وداعاً ساندرا رحلت مبكراً جداً"... الموت يُؤلم فناناً معروفاً: هكذا تُوفِيَت "إبنتي الصغرى"
Lebanon 24
"وداعاً ساندرا رحلت مبكراً جداً"... الموت يُؤلم فناناً معروفاً: هكذا تُوفِيَت "إبنتي الصغرى"
23:00 | 2026-01-08
08/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مشاهد من إيران... تظاهرات كبيرة في عدّة مدن وترامب يُهدّد: سنضرب بقوّة شديدة
Lebanon 24
مشاهد من إيران... تظاهرات كبيرة في عدّة مدن وترامب يُهدّد: سنضرب بقوّة شديدة
16:08 | 2026-01-08
08/01/2026 04:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:55 | 2026-01-09
خلال موسم الأعياد.. هؤلاء دخلوا إلى لبنان وخرجوا منه
13:10 | 2026-01-09
هذا ما حصل مع الوفد الإيراني في مطار بيروت
13:03 | 2026-01-09
شرط واحد للمستعدين للاستثمار بالكهرباء في لبنان
12:56 | 2026-01-09
بالفيديو.. حريق في زحلة قرب "دار الصداقة"
12:54 | 2026-01-09
الدفاع المدني يخمد حريقاً في البداوي
12:30 | 2026-01-09
آخر تقرير إسرائيليّ عن "حرب لبنان".. إليكُم ما أعلنه
فيديو
رضوى الشربيني تشن هجوما على فنانة شابة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
رضوى الشربيني تشن هجوما على فنانة شابة.. إليكم السبب (فيديو)
03:02 | 2026-01-09
09/01/2026 21:19:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
04:49 | 2026-01-08
09/01/2026 21:19:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
09/01/2026 21:19:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24