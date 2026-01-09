تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

توافق سياسي واسع على لائحة رابطة مخاتير المتن الشمالي

Lebanon 24
09-01-2026 | 07:35
أُعلنت من مكتب رئيس بلدية جورة البلوط عصام بو جودة لائحة رابطة مخاتير المتن الشمالي، نتيجة توافق سياسي واسع ضمّ حزب الكتائب اللبنانية ولتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وحزب الطاشناق، إلى جانب النائبين إبراهيم كنعان وميشال المر وعدد من المخاتير المستقلين.

وبموجب التوافق، جرى اختيار مختار الدكوانة أمين موريس الخوري رئيسًا للرابطة، ومختار جديدة المتن جورج نصور أمينًا للسر.

كما تم الاتفاق على تعديل نظام الرابطة بحيث تصبح الولاية ست سنوات، على أن تُستبدل الرئاسة عند منتصف الولاية، حيث يستقيل الرئيس ويتولى نائب الرئيس المنصب حكمًا، فيما يشغل الرئيس السابق موقع نائب الرئيس.

وأكد المجتمعون أن هذا التوافق يهدف إلى خدمة المختار وتجنّب تنافس لا يحقق المصلحة العامة، خصوصًا في قضاء المتن الشمالي المعروف بتنوعه السياسي والحزبي.

