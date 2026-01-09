توافق سياسي واسع على لائحة رابطة مخاتير المتن الشمالي

أُعلنت من مكتب رئيس بلدية جورة البلوط عصام بو جودة لائحة رابطة مخاتير المتن ، نتيجة توافق سياسي واسع ضمّ ولتيار الوطني الحر والقوات وحزب الطاشناق، إلى جانب النائبين إبراهيم وميشال المر وعدد من المخاتير المستقلين.



وبموجب التوافق، جرى اختيار مختار الدكوانة أمين موريس الخوري رئيسًا للرابطة، ومختار جديدة المتن نصور أمينًا للسر.



كما تم الاتفاق على تعديل نظام الرابطة بحيث تصبح الولاية ست سنوات، على أن تُستبدل الرئاسة عند منتصف الولاية، حيث يستقيل الرئيس ويتولى المنصب حكمًا، فيما يشغل الرئيس السابق موقع نائب الرئيس.



وأكد المجتمعون أن هذا التوافق يهدف إلى خدمة المختار وتجنّب تنافس لا يحقق المصلحة العامة، خصوصًا في قضاء المتن الشمالي المعروف بتنوعه السياسي والحزبي.





