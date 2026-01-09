خريش يبحث مع وفد من العرقوب تعزيز جهوزية الدفاع المدني

استقبل للدفاع المدني بالتكليف عماد في مكتبه وفدًا من الجنوبية، ضمّ ورئيس بلدية الفخار ، ورئيس جمعية "تمدّن" وعضو اللقاء التنموي للعرقوب زياد ، إلى جانب عدد من أعضاء بلدية واللقاء التنموي.



وأفادت أن اللقاء تناول أوضاع مراكز الدفاع المدني في المنطقة والتحديات التي تواجهها، إضافة إلى البحث في سبل تعزيز الجهوزية وتحسين الاستجابة لحالات الطوارئ، بما يضمن سلامة المواطنين.





