كرامي تفتتح مكتبة نموذجية في متوسطة حوش الأمراء الرسمية

افتتحت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي المكتبة النموذجية في متوسطة حوش الأمراء الرسمية في ، في إطار مشروع افتتاح 36 مكتبة نموذجية في وبعلبك، بتمويل من للدراسات والتدريب (LOST).



وأكدت كرامي أن المكتبة تشكّل جزءًا أساسيًا من العملية التربوية اليومية، مشددة على أن القراءة تفتح أمام الطلاب المعرفة وتزوّدهم بالأدوات الفكرية لمواكبة التحولات المتسارعة، مهما تبدّلت المناهج. كما شددت على أهمية الكتاب باللغة العربية ودوره في ترسيخ الهوية الثقافية وتعزيز موقع الثقافي في محيطه.



ودعت الطلاب والإدارة التربوية إلى الاستثمار الفعلي في المكتبة والحفاظ عليها، بما يحوّلها مساحة حيّة للقراءة والتعلّم.



، أكد رئيس الجمعية للدراسات والتدريب رامي اللقيس أهمية ترسيخ عادة القراءة لدى الشباب، مشددًا على دور المدارس والمكتبات في بناء أجيال واعية وقادرة على مواجهة تحديات .



بدورها، شكرت مديرة المدرسة ميشلين وزارة التربية والجمعية على دعمهما المدرسة الرسمية، معلنة افتتاح المكتبة بحلتها الجديدة ضمن مشروع "الوصول إلى جميع الأطفال" (RAC)، بما يوفّر بيئة محفّزة على القراءة.



واختُتمت الزيارة بقص شريط الافتتاح وتقديم فقرات ثقافية من إعداد الطلاب، إضافة إلى تدوين كلمة للوزيرة كرامي في السجل الذهبي للمدرسة.









