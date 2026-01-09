كرامي تفتتح مكتبة نموذجية في متوسطة حوش الأمراء الرسمية

افتتحت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي المكتبة النموذجية في متوسطة حوش الأمراء الرسمية في زحلة
، في إطار مشروع افتتاح 36 مكتبة نموذجية في البقاع
وبعلبك، بتمويل من الجمعية اللبنانية
للدراسات والتدريب (LOST).
وأكدت كرامي أن المكتبة تشكّل جزءًا أساسيًا من العملية التربوية اليومية، مشددة على أن القراءة تفتح أمام الطلاب آفاق
المعرفة وتزوّدهم بالأدوات الفكرية لمواكبة التحولات المتسارعة، مهما تبدّلت المناهج. كما شددت على أهمية الكتاب باللغة العربية ودوره في ترسيخ الهوية الثقافية وتعزيز موقع لبنان
الثقافي في محيطه.
ودعت الوزيرة
الطلاب والإدارة التربوية إلى الاستثمار الفعلي في المكتبة والحفاظ عليها، بما يحوّلها مساحة حيّة للقراءة والتعلّم.
من جهته
، أكد رئيس الجمعية اللبنانية
للدراسات والتدريب رامي اللقيس أهمية ترسيخ عادة القراءة لدى الشباب، مشددًا على دور المدارس والمكتبات في بناء أجيال واعية وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل
.
بدورها، شكرت مديرة المدرسة ميشلين خوري
وزارة التربية والجمعية على دعمهما المدرسة الرسمية، معلنة افتتاح المكتبة بحلتها الجديدة ضمن مشروع "الوصول إلى جميع الأطفال" (RAC)، بما يوفّر بيئة محفّزة على القراءة.
واختُتمت الزيارة بقص شريط الافتتاح وتقديم فقرات ثقافية من إعداد الطلاب، إضافة إلى تدوين كلمة للوزيرة كرامي في السجل الذهبي للمدرسة.