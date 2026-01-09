تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
5
o
زحلة
6
o
بعلبك
-8
o
بشري
8
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
أوّل صورة لفضل شاكر... هذه تفاصيل ما جرى اليوم خلال جلسة مُحاكمته
Lebanon 24
09-01-2026
|
08:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعيّ، صورة للفنان فضل شاكر، من داخل المحكمة، خلال مُحاكمته.
وكانت محكمة الجنايات في
بيروت
برئاسة القاضي بلال ضناوي وعضوية المستشارين نديم الناشف وسارة بريش، وحضور ممثل
النيابة العامة
القاضي ميشال الفرزلي، عقدت جلسة علنية خصصتها لمحاكمة شاكر والشيخ أحمد
الأسير
وأربعة آخرين في ملفّ محاولة قتل مسؤول في "سرايا
المقاومة
" في
صيدا
هلال
حمود.
التأمت الجلسة عند الساعة 11 من قبل الظهر، حيث أحضر شاكر من سجن
وزارة الدفاع
وحضرت معه وكيلته المحامية أماتا مبارك، كما أحضر الأسير من سجن روميه وحضرعنه المحاميان محمد صبلوح وعبد البديع عاكوم، وسط إجراءات أمنية مشددة.
استهلت الجلسة بتلاوة القرار الاتهامي، ثم باشرت المحكمة باستجواب فضل شاكر، الذي أيّد أقواله السابقة، نافياً "امتلاكه أي فصيل مسلح"، ومؤكداً أن "ما كان لديه لا يتعدى مجموعة حماية من 12 شخصاً بإدارة شقيقه، وُكلت بحمايته بعد استفزازات وتهديدات تعرض لها في محيط منزله في مدينة صيدا". واعتبر أن "الدولة وأجهزتها الأمنية لم تتحرك لردع تلك التهديدات، ما عكس "ضعفها" في حينه".
وأوضح شاكر أن "منزله أُحرق وتكبّد خسائر كبيرة تجاوزت المليون دولار"، متهماً عناصر تابعة ل"
حزب الله
" بالوقوف وراء ذلك"، ومشيراً إلى أنه" تقدّم بشكاوى رسمية من دون أن تلقى أي متابعة جدية".
كما أكد أنه "لا يعرف استخدام السلاح ولا يحمله، رغم حيازته ترخيصاً قانونياً"، ونفى "معرفته الشخصية" بالمدعي هلال حمود، مكتفياً بمعرفة صفته كمسؤول في سرايا المقاومة".
وتطرق شاكر إلى خلاف حصل بينه وبين الشيخ أحمد الأسير، مؤكداً أنه "لم يكن جزءاً من أي عمل عسكري معه خلال معارك
عبرا
، وأنه كان يستعد لمغادرة عبرا وتسليم أسلحة مرافقيه للجيش، إلا أن الأحداث اندلعت في اليوم التالي".
كما اتهم المدعي هلال حمود ب"الافتراء وابتزازه مالياً للتراجع عن الدعوى".
بدوره، أيّد الشيخ أحمد الأسير إفاداته السابقة، معترفاً بتأسيس تشكيل مسلح باسم "
كتائب
المقاومة الحرّة" يضم نحو 200 عنصر، مبرراً ذلك "بتقاعس الدولة عن حمايته وحماية أنصاره، وبسلسلة اعتداءات واغتيالات نسبها إلى "سرايا المقاومة". وأشار إلى أنه" أبلغ مسؤولين رسميين بقراره"، مؤكداً" تفهمهم للظروف الأمنية".
ونفى الأسير "تمويل أو تسليح فضل شاكر"، كما" أنكر وجوده في موقع الحادثة التي ادعى فيها حمود بمحاولة قتله"، مؤكداً أنه "سارع إلى التواصل مع
قوى الأمن الداخلي
لمعالجة الإشكال".
وفي ختام الجلسة، استمعت المحكمة إلى إفادات باقي المدعى عليهم الذين نفوا التهم، قبل تأجيل المحاكمة إلى 6 شباط المقبل لاستكمال الاستماع والمرافعات.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد إنتهاء جلسة الإستماع إليه... تحديد جلسة جديدة لفضل شاكر في هذا التاريخ
Lebanon 24
بعد إنتهاء جلسة الإستماع إليه... تحديد جلسة جديدة لفضل شاكر في هذا التاريخ
09/01/2026 21:20:11
09/01/2026 21:20:11
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو طلب تأجيل جلسة محاكمته المقررة اليوم إلى الغد (يديعوت أحرونوت)
Lebanon 24
نتنياهو طلب تأجيل جلسة محاكمته المقررة اليوم إلى الغد (يديعوت أحرونوت)
09/01/2026 21:20:11
09/01/2026 21:20:11
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو للقضاة خلال محاكمته: سنجرى مناورة كبيرة اليوم في الشمال تحسّبًا لهجوم صاروخي واسع
Lebanon 24
نتنياهو للقضاة خلال محاكمته: سنجرى مناورة كبيرة اليوم في الشمال تحسّبًا لهجوم صاروخي واسع
09/01/2026 21:20:11
09/01/2026 21:20:11
Lebanon 24
Lebanon 24
استجواب "طويل" لفضل شاكر
Lebanon 24
استجواب "طويل" لفضل شاكر
09/01/2026 21:20:11
09/01/2026 21:20:11
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
فنون ومشاهير
قوى الأمن الداخلي
النيابة العامة
وزارة الدفاع
حزب الله
المقاومة
النيابة
بيروت
الأسير
تابع
قد يعجبك أيضاً
خلال موسم الأعياد.. هؤلاء دخلوا إلى لبنان وخرجوا منه
Lebanon 24
خلال موسم الأعياد.. هؤلاء دخلوا إلى لبنان وخرجوا منه
13:55 | 2026-01-09
09/01/2026 01:55:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما حصل مع الوفد الإيراني في مطار بيروت
Lebanon 24
هذا ما حصل مع الوفد الإيراني في مطار بيروت
13:10 | 2026-01-09
09/01/2026 01:10:07
Lebanon 24
Lebanon 24
شرط واحد للمستعدين للاستثمار بالكهرباء في لبنان
Lebanon 24
شرط واحد للمستعدين للاستثمار بالكهرباء في لبنان
13:03 | 2026-01-09
09/01/2026 01:03:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. حريق في زحلة قرب "دار الصداقة"
Lebanon 24
بالفيديو.. حريق في زحلة قرب "دار الصداقة"
12:56 | 2026-01-09
09/01/2026 12:56:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع المدني يخمد حريقاً في البداوي
Lebanon 24
الدفاع المدني يخمد حريقاً في البداوي
12:54 | 2026-01-09
09/01/2026 12:54:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في الساعات المُقبلة... الأب إيلي خنيصر: هذا ما ينتظر لبنان من أمطار وثلوج
Lebanon 24
في الساعات المُقبلة... الأب إيلي خنيصر: هذا ما ينتظر لبنان من أمطار وثلوج
06:38 | 2026-01-09
09/01/2026 06:38:56
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على "فتى تائه" عند مفرق فالوغا... قوى الأمن اكتشفت مفاجأة غير متوقّعة بعد تفتيشه
Lebanon 24
العثور على "فتى تائه" عند مفرق فالوغا... قوى الأمن اكتشفت مفاجأة غير متوقّعة بعد تفتيشه
07:59 | 2026-01-09
09/01/2026 07:59:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أين الـ100 ألف الجديدة؟
Lebanon 24
أين الـ100 ألف الجديدة؟
14:34 | 2026-01-08
08/01/2026 02:34:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"وداعاً ساندرا رحلت مبكراً جداً"... الموت يُؤلم فناناً معروفاً: هكذا تُوفِيَت "إبنتي الصغرى"
Lebanon 24
"وداعاً ساندرا رحلت مبكراً جداً"... الموت يُؤلم فناناً معروفاً: هكذا تُوفِيَت "إبنتي الصغرى"
23:00 | 2026-01-08
08/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مشاهد من إيران... تظاهرات كبيرة في عدّة مدن وترامب يُهدّد: سنضرب بقوّة شديدة
Lebanon 24
مشاهد من إيران... تظاهرات كبيرة في عدّة مدن وترامب يُهدّد: سنضرب بقوّة شديدة
16:08 | 2026-01-08
08/01/2026 04:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:55 | 2026-01-09
خلال موسم الأعياد.. هؤلاء دخلوا إلى لبنان وخرجوا منه
13:10 | 2026-01-09
هذا ما حصل مع الوفد الإيراني في مطار بيروت
13:03 | 2026-01-09
شرط واحد للمستعدين للاستثمار بالكهرباء في لبنان
12:56 | 2026-01-09
بالفيديو.. حريق في زحلة قرب "دار الصداقة"
12:54 | 2026-01-09
الدفاع المدني يخمد حريقاً في البداوي
12:30 | 2026-01-09
آخر تقرير إسرائيليّ عن "حرب لبنان".. إليكُم ما أعلنه
فيديو
رضوى الشربيني تشن هجوما على فنانة شابة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
رضوى الشربيني تشن هجوما على فنانة شابة.. إليكم السبب (فيديو)
03:02 | 2026-01-09
09/01/2026 21:20:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
04:49 | 2026-01-08
09/01/2026 21:20:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
09/01/2026 21:20:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24