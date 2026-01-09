في زغرتا... دخلوا إلى حرم مستشفى وهذا ما فعلوه!

أفادت مندوبة " "، أنّ عدداً من الأشخاص دخلوا إلى حرم مستشفى في قضاء ، وقاموا بالتعدّي وتخريب رموز دينية، ما أثار حالة من الاستنكار في المنطقة.

وباشرت مفرزة استقصاء تحقيقاتها لملاحقة الفاعلين، وبعد أقل من 12 ساعة من المتابعة الحثيثة، نفذت كميناً محكماً أسفر عن توقيف أحد المعتدين ويدعى ب.ص في بلدة إيزال.

وأُحيل الموقوف إلى لاستكمال التحقيقات.