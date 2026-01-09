في عين الحلوة.. إشكال على خلفية خلاف شخصي ينتهي بمقتل "عبد فضة"

أفادت معلومات " " بوقوع إشكال بين وعبد فضة على خلفية اشكالات عائلية.وتشير معلومات أولية إلى تعرّض عبد فضة لإطلاق نار، حيث نُقل إلى بحالة خطرة جدًا، قبل أن تفيد معلومات من داخل المستشفى بوفاته متأثرًا بإصابته.وبحسب معلومات "لبنان24"، فإن عبد فضة أحد رموز تنظيم داعش داخل ، وهو مطلوب ومتوارٍ عن الأنظار ومصنّف إرهابيًا.