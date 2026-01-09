نقابة أصحاب الفنادق تبحث مع وزيرة السياحة متطلبات القطاع

زار وفد من مجلس إدارة المنتخب حديثًا، برئاسة ، وزيرة السياحة في مقرّ الوزارة، حيث جرى البحث في متطلبات القطاع الفندقي والسياحي.



وأكد الأشقر أن النقابة عرضت أمام أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وقدّمت مقترحات وحلولًا عملية يمكن معالجتها عبر قرارات وزارية أو مشاريع قوانين تُقرّ في مجلس النواب.



من جهتها، شددت على أهمية التعاون بين الوزارة والنقابة لما فيه مصلحة القطاع السياحي، مثنية على جهود النقابة، ومؤكدة استعدادها لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم القطاع الفندقي.







