Najib Mikati
لبنان

نقابة المعلوماتية: تمثيل لبنان في WSIS+20 خطوة نوعية

Lebanon 24
09-01-2026 | 09:23
ثمّنت نقابة المعلوماتية والتكنولوجيا مشاركة الوفد اللبناني الرسمي في مفاوضات القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS+20 في مقرّ الأمم المتحدة، ولا سيما الدور الذي أدّاه رئيس الوفد شربل شبير، معتبرة أن حضوره وكلمته عكسا رؤية وطنية متقدمة في التحول الرقمي وحوكمة الإنترنت.

وأكدت النقابة أن تمثيل لبنان في هذا المحفل الدولي بمستوى عالٍ من الكفاءة والخبرة شكّل خطوة نوعية أعادت تسليط الضوء على قدرة لبنان على المساهمة الفاعلة في صياغة السياسات الرقمية العالمية.

وأشادت بالمقاربة التي طرحها شبير، والقائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، معتبرة أنها تنسجم مع أفضل الممارسات الدولية وتشكل أساسًا متينًا لبناء منظومة رقمية مستدامة.

كما نوّهت بجهوده في إبراز التحديات التي يواجهها لبنان بواقعية، مقابل التأكيد على الفرص المتاحة وإرادة النهوض، ونقل صوت القطاع التقني اللبناني إلى المنصات الأممية.

وختمت النقابة بتأكيد دعمها لكل المبادرات الهادفة إلى تعزيز الحضور اللبناني دوليًا، وإبداء استعدادها للتعاون مع شبير والجهات الرسمية لترجمة هذه المشاركة إلى سياسات وبرامج عملية تدعم قطاع المعلوماتية والاقتصاد الرقمي في لبنان.

