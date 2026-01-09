عملية للجيش في حرف السماقة تسفر عن ضبط معمل مخدرات

أعلنت أن وحدات من الجيش تواصل تنفيذ عملياتها لمكافحة الاتجار بالمخدرات في مختلف المناطق.



وفي هذا الإطار، نفّذت وحدات عسكرية دهمًا لمنازل مطلوبين في بلدة حرف السماقة – ، حيث جرى ضبط معمل لتصنيع المخدرات وكمية كبيرة من المواد الأولية المستخدمة في تصنيعها.



وقد سُلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق بإشراف المختص.



Advertisement