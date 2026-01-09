تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
سلام استقبل عراقجي: الحكومة ملتزمة بتطبيق بيانها الوزاريّ
Lebanon 24
09-01-2026
|
09:29
استقبل
رئيس مجلس الوزراء
نواف سلام عصر اليوم في السراي الكبير
وزير الخارجية
الايراني عباس عراقجي، بحضور سفير
إيران
في
لبنان
مجتبى أماني.
وخلال اللقاء، جرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الرئيس سلام حرص لبنان على إقامة علاقات سليمة مع إيران، انطلاقًا من الاحترام المتبادل لسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
من جهته
، أشار الوزير عراقجي إلى أن زيارته إلى لبنان تندرج في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية. كما شدّد على المخاطر التي تواجه المنطقة، ولا سيما لبنان، نتيجة السياسات العدوانية التي تتبعها
إسرائيل
، وعلى أهمية التفاهم بين مختلف الأطراف
اللبنانية
، ولا سيما
حزب الله
، في مواجهة هذه التحديات.
وفي هذا السياق، أكد له الرئيس سلام أن حكومته ملتزمة بتطبيق بيانها الوزاري الذي نالت على أساسه الثقة مرتين في مجلس النواب، بما في ذلك ثقة نواب حزب الله، والذي شدد بوضوح على أن قرار الحرب والسلم هو في يد الحكومة دون سواها، والتي عليها العمل على حصر السلاح بيدها وحدها.
