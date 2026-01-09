تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
السيد: عودة أكثر من نصف مليون نازح سوري خلال 2025

Lebanon 24
09-01-2026 | 09:34
أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أن لبنان سجّل، للمرة الأولى منذ اندلاع أزمة النزوح السوري عام 2011، عودة موثّقة بالأرقام.

وأوضحت، عبر حسابها على منصة «إكس»، أن أكثر من نصف مليون نازح سوري غادروا لبنان خلال عام 2025 بطريقة آمنة ومستدامة، وفق بيانات المديرية العامة للأمن العام اللبناني، ما انعكس شطب أسمائهم من سجلات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأشارت إلى أن عام 2025 شهد تتبّع عودة 501,603 نازحين سوريين غادروا لبنان فعليًا، في إنجاز غير مسبوق تحقّق نتيجة عمل حكومي منظّم وسياسة واضحة.

وأكدت أن اللجنة الحكومية المعنية ستواصل متابعة تنفيذ العودة المنظّمة والمستدامة خلال عام 2026، بالتنسيق مع الحكومة السورية والشركاء الدوليين، بما يحفظ كرامة العائدين ويخدم المصلحة الوطنية اللبنانية.

