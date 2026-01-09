السيد: عودة أكثر من نصف مليون نازح سوري خلال 2025

أعلنت وزيرة حنين السيد أن سجّل، للمرة الأولى منذ اندلاع أزمة النزوح السوري عام 2011، عودة موثّقة بالأرقام.



وأوضحت، عبر حسابها على منصة «إكس»، أن أكثر من نصف مليون نازح سوري غادروا لبنان خلال عام 2025 بطريقة آمنة ومستدامة، وفق بيانات ، ما انعكس شطب أسمائهم من سجلات .



وأشارت إلى أن عام 2025 شهد تتبّع عودة 501,603 نازحين سوريين غادروا لبنان فعليًا، في إنجاز غير مسبوق تحقّق نتيجة عمل حكومي منظّم وسياسة واضحة.



وأكدت أن المعنية ستواصل متابعة تنفيذ العودة المنظّمة والمستدامة خلال عام 2026، بالتنسيق مع الحكومة والشركاء الدوليين، بما يحفظ كرامة العائدين ويخدم المصلحة الوطنية .





