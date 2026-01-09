بعثة لبنانية للتزلج تصل إلى النمسا للمشاركة في معسكر تدريبي

ضمن الرياضي الموقّع بين للتزلج والبياتلون والاتحاد النمساوي للتزلج، وصلت بعثة إلى للمشاركة في معسكر تدريبي في التزلج الألبي في الأكاديمية النمساوية – سان كريستوف، يستمر سبعة أيام، وذلك قبل انطلاق السباقات في لبنان.



ويترأس البعثة أمين صندوق الاتحاد ، وتضم المدرب سلامة، إلى جانب مجموعة من اللاعبين واللاعبات الناشئين.



وتُجرى التدريبات بإشراف مدير الأكاديمية النمساوية، وبمواكبة فريق من المدربين المتخصصين، في إطار رفع المستوى الفني للمنتخب اللبناني للناشئين.





