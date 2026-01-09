تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
البويز يعلن تقديم شكويين جزائيتين في ملف اتهامات طاولت باسيل

Lebanon 24
09-01-2026 | 09:51
أعلن المحامي ماجد البويز، في بيان، أنه وبوكالته عن النائب جبران باسيل، تقدّم بشكويين جزائيتين أمام النيابة العامة التمييزية بحق ندين بركات، بجرائم القدح والذم والتشهير.

وأوضح أن الشكويين جاءتا على خلفية اتهامها باسيل بالسرقة وتبييض الأموال وتلقي أموال من دول خارجية، مشيرًا إلى أن الشكاوى أُحيلت إلى المراجع المختصة للتحقيق
