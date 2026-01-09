البويز يعلن تقديم شكويين جزائيتين في ملف اتهامات طاولت باسيل

أعلن المحامي ماجد البويز، في بيان، أنه وبوكالته عن ، تقدّم بشكويين جزائيتين أمام بحق ندين ، بجرائم القدح والذم والتشهير.



وأوضح أن الشكويين جاءتا على خلفية اتهامها بالسرقة وتبييض الأموال وتلقي أموال من دول خارجية، مشيرًا إلى أن الشكاوى أُحيلت إلى المراجع المختصة للتحقيق

