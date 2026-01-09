وزير الدفاع استقبل فهمي والقاضي رمضان

استقبل اللواء في مكتبه في اليرزة اليوم والبلديات السابق ، وجرى خلال اللقاء عرضٌ للأوضاع العامة والتحديات الأمنية والإدارية الراهنة.

كما استقبل اللواء منسى لدى في القاضي ، وتمّ التداول في عدد من القضائية ذات الصلة بالشأنين الأمني والعدلي.