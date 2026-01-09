المديرية العامة لأمن الدولة عممت صورة موقوف بجرم النصب والإحتيال

عممت صورة المدعو (ح.ح.)، بناء لإشارة المختص، لإقدامه على تنفيذ عمليات نصب واحتيال في حق عدد من المواطنين.

وتدعت لأمن الدولة كل من وقع ضحية أعماله، إلى التواصل مع في المديرية العامة لأمن الدولة، الكائن في ، على الرقم 25601629، أو الحضور شخصيًا إلى المركز، للإدلاء بما لديهم من معلومات واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة.