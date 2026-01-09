تسلّم وتسليم القيادة في الوحدة الكورية العاملة ضمن اليونيفيل

أقامت الوحدة العاملة ضمن (اليونيفيل) حفل تسلّم وتسليم القيادة بين الكولونيل هو جون لي وخلفه الكولونيل تاي جيونغ شا، وذلك في مقر الوحدة في طيردبا – صور، بحضور رسمي وبلدي وعسكري واسع.



وخلال المراسم، سلّم قائد القطاع في اليونيفيل الجنرال كولوسي علم إلى القائد الجديد إيذانًا ببدء مهامه.



وألقى الكولونيل تشا كلمة شكر فيها الحضور، مؤكدًا الكتيبة الكورية مواصلة مهامها في حفظ الاستقرار والتعاون مع .

، عبّر القائد المغادر لي عن امتنانه لأهالي الجنوب اللبناني ولعناصر كتيبته، معتبرًا أن خدمته في شكّلت محطة إنسانية ومهنية مفصلية.



بدوره، نوّه الجنرال كولوسي بدور الكتيبة الكورية وتعاونها المثمر مع ، مثنيًا على أداء القائد المغادر، ومرحبًا بالقائد الجديد والكتيبة الوافدة.



وفي ختام الحفل، جرى تقديم دروع تكريمية ووسام للقائد المغادر تقديرًا لدوره في دعم مهمة السلام في .





