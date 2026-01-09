تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

تسلّم وتسليم القيادة في الوحدة الكورية العاملة ضمن اليونيفيل

Lebanon 24
09-01-2026 | 10:04
أقامت الوحدة الكورية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) حفل تسلّم وتسليم القيادة بين الكولونيل هو جون لي وخلفه الكولونيل تاي جيونغ شا، وذلك في مقر الوحدة في طيردبا – صور، بحضور رسمي وبلدي وعسكري واسع.

وخلال المراسم، سلّم قائد القطاع الغربي في اليونيفيل الجنرال دايفيد كولوسي علم الأمم المتحدة إلى القائد الجديد إيذانًا ببدء مهامه.

وألقى الكولونيل تشا كلمة شكر فيها الحضور، مؤكدًا التزام الكتيبة الكورية مواصلة مهامها في حفظ الاستقرار والتعاون مع المجتمع المحلي.
من جهته، عبّر القائد المغادر لي عن امتنانه لأهالي الجنوب اللبناني ولعناصر كتيبته، معتبرًا أن خدمته في لبنان شكّلت محطة إنسانية ومهنية مفصلية.

بدوره، نوّه الجنرال كولوسي بدور الكتيبة الكورية وتعاونها المثمر مع الجيش اللبناني، مثنيًا على أداء القائد المغادر، ومرحبًا بالقائد الجديد والكتيبة الوافدة.

وفي ختام الحفل، جرى تقديم دروع تكريمية ووسام للقائد المغادر تقديرًا لدوره في دعم مهمة السلام في جنوب لبنان.

الكتيبة الكورية لـ"اليونيفيل" تسلّم مواد بقيمة 160 مليون وون للسكان اللبنانيين
اليونيفيل تسلّم الجيش حقلا مطهّرا من الألغام
مطالبة أميركية للبنان بخطوات محددة قبل انتهاء العام وضغط على الجيش لتسلّم مواقع "اليونيفيل"
الكتيبة الكورية نفّذت مع الجيش تدريبًا على مهارات القيادة
