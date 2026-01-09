تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

حمود: ما يجري في فنزويلا هدفه النفط لا نشر السلام

Lebanon 24
09-01-2026 | 10:27
رأى رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يروّج لشعارات السلام والديمقراطية فيما يقود سياسات عدوانية، معتبرًا أن ما يجري في فنزويلا يهدف إلى السيطرة على ثروتها النفطية وليس كما يُعلن.

واعتبر أن ردود الفعل الدولية، ولا سيما من الصين وروسيا وأوروبا، لا تعكس حجم ما وصفه بـ«الجريمة»، منتقدًا ازدواجية المعايير الأميركية، ومقارنًا بين مواقف ترامب من روسيا وتجاهله لجرائم بنيامين نتنياهو في فلسطين.

وفي الشأن الإقليمي، شدد حمود على أن الدعوات إلى نزع السلاح و«سلطة الدولة» تتجاهل حقيقة المشروع الصهيوني، معتبرًا أن ما يجري في سوريا مثال واضح على استخدام أدوات ضغط ميدانية بعد أي تباين سياسي. ورأى أن إسرائيل لا تسعى إلى سلام فعلي، بل إلى فرض استسلام كامل وتجريد أي طرف من عناصر القوة.

