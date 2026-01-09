حمود: ما يجري في فنزويلا هدفه النفط لا نشر السلام

رأى العالمي لعلماء الشيخ ماهر حمود أن الرئيس الأميركي يروّج لشعارات السلام والديمقراطية فيما يقود سياسات عدوانية، معتبرًا أن ما يجري في فنزويلا يهدف إلى السيطرة على ثروتها النفطية وليس كما يُعلن.



واعتبر أن ردود الفعل الدولية، ولا سيما من وروسيا وأوروبا، لا تعكس حجم ما وصفه بـ«الجريمة»، منتقدًا ازدواجية المعايير الأميركية، ومقارنًا بين مواقف من وتجاهله لجرائم بنيامين في فلسطين.



وفي الشأن الإقليمي، شدد حمود على أن الدعوات إلى نزع السلاح و«سلطة الدولة» تتجاهل حقيقة المشروع الصهيوني، معتبرًا أن ما يجري في مثال واضح على استخدام أدوات ضغط ميدانية بعد أي تباين سياسي. ورأى أن لا تسعى إلى سلام فعلي، بل إلى فرض استسلام كامل وتجريد أي طرف من عناصر القوة.





