مرقص بحث ووفدا من "كنام" في سبل التعاون وتحديث استوديوات "إذاعة لبنان"

استقبل المحامي د. ، وفدا من جامعة "كنام"، ضمّ مديرة الجامعة البروفسورة أبو ورئيس قسم الاتصالات والإلكترونيك الدكتور ، والمهندس قالوش المحاضر في قسم الإلكترونيك، ورئيسة والتوجيه المهندسة رولا حسون.



وبحث المجتمعون في سبل التعاون بين والجامعة، ولا سيما في ما يتعلّق بتحديث استوديوات "اذاعة " وصيانتها، ووضع تصور عام ومواصفات تقنية لتجهيزات بمعدات حديثة تواكب التطور التقني، استنادًا إلى دراسة ستحضرها الجامعة للاطلاع على الحاجات الفعلية، على أن تمتد المرحلة الأولية من هذا المشروع لمدة ثلاثة أشهر.





