من "وحدة الرضوان" إلى الصواريخ... ما هي قوّة "حزب الله" بعد الحرب؟

ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ دوائر استخباراتية قيّمت حجم قوة " " حالياً.

وأشارت إلى أنّ عدد "وحدة الرضون" يزيد قليلاً عن 2000 مقاتل، وهو ما يضاهي نصف أو ثلثي القوة القتالية الأصلية، بعد فقدان الوحدة ما بين 700 إلى 900 مقاتل خلال الحرب.



وعزت الدوائر ذلك إلى تراجع نشاط الوحدة الرئيسة في "حزب الله"، وإحجامها عن شنّ هجمات على مستوطنات ، أو منطقة الجليل الأعلى.



وأكدت خلو الحدودية مع من عناصر وحدات النخبة التابعة لـ"حزب الله"، لا سيما بعد تآكلها بفعل عمليات الاستهداف الإسرائيلية جنوب نهر الليطاني.



ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" جانبًا من التقييمات، التي تؤكد امتلاك "حزب الله" آلاف الصواريخ، معظمها قصيرة ومتوسطة المدى.



وفيما قدَّر الجيش الإسرائيلي قدرة "حزب الله" على إطلاق وابل من عشرات الصواريخ، أكد في الوقت عينه افتقار الحزب إلى القدرات التي امتلكها قبل 7 تشرين الاول 2023.



ولفت إلى أن الحزب لا زال قادرًا على شنّ هجمات مضادة للدبابات، وأخرى للقنص والتسلل، وإن كان ذلك بطريقة أكثر دقة.



وأكد بالإضافة إلى ذلك، أن "حزب الله" لا زال محتفظًا بمواقع واسعة ومهمة تحت الأرض، جرى شقّها بين الصخور والجبال، ولا يدخل معظم هذه المواقع، كما أنه لا يقوم بتفكيكها.



وأشارت مصادر إلى أن "حزب الله" لا زال يُسلّح نفسه ويعيد بناء قوته، ويتلقى حقائب أموال من طهران؛ كما لا يمنع لبنان دخول عناصر "فيلق القدس" إلى أراضيه، ولا يحول دون تلقي "الحزب" مساعدات من فصيل الحرس الثوري لإعادة رص صفوف الحزب.



وأضافت: "عناصر فيلق القدس تساعد حزب الله من خلال عمل دائم في لبنان تحت غطاء ". (ارم نيوز)