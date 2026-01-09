تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

من "وحدة الرضوان" إلى الصواريخ... ما هي قوّة "حزب الله" بعد الحرب؟

Lebanon 24
09-01-2026 | 10:55
ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ دوائر استخباراتية في إسرائيل قيّمت حجم قوة "حزب الله" حالياً.
 
وأشارت إلى أنّ عدد "وحدة الرضون" يزيد قليلاً عن 2000 مقاتل، وهو ما يضاهي نصف أو ثلثي القوة القتالية الأصلية، بعد فقدان الوحدة ما بين 700 إلى 900 مقاتل خلال الحرب.

وعزت الدوائر ذلك إلى تراجع نشاط الوحدة الرئيسة في "حزب الله"، وإحجامها عن شنّ هجمات على مستوطنات الشمال الإسرائيلي، أو منطقة الجليل الأعلى.

وأكدت خلو الجبهة الحدودية الإسرائيلية مع لبنان من عناصر وحدات النخبة التابعة لـ"حزب الله"، لا سيما بعد تآكلها بفعل عمليات الاستهداف الإسرائيلية جنوب نهر الليطاني.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" جانبًا من التقييمات، التي تؤكد امتلاك "حزب الله" آلاف الصواريخ، معظمها قصيرة ومتوسطة المدى.

وفيما قدَّر الجيش الإسرائيلي قدرة "حزب الله" على إطلاق وابل من عشرات الصواريخ، أكد في الوقت عينه افتقار الحزب إلى القدرات التي امتلكها قبل 7 تشرين الاول 2023.

ولفت إلى أن الحزب لا زال قادرًا على شنّ هجمات مضادة للدبابات، وأخرى للقنص والتسلل، وإن كان ذلك بطريقة أكثر دقة.

وأكد بالإضافة إلى ذلك، أن "حزب الله" لا زال محتفظًا بمواقع واسعة ومهمة تحت الأرض، جرى شقّها بين الصخور والجبال، ولا يدخل الجيش اللبناني معظم هذه المواقع، كما أنه لا يقوم بتفكيكها.

وأشارت مصادر تل أبيب إلى أن "حزب الله" لا زال يُسلّح نفسه ويعيد بناء قوته، ويتلقى حقائب أموال من طهران؛ كما لا يمنع لبنان دخول عناصر "فيلق القدس" الإيراني إلى أراضيه، ولا يحول دون تلقي "الحزب" مساعدات من فصيل الحرس الثوري لإعادة رص صفوف الحزب.

وأضافت: "عناصر فيلق القدس تساعد حزب الله من خلال عمل دائم في لبنان تحت غطاء دبلوماسي". (ارم نيوز)
