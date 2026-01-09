السفير الفلسطيني يلتقي بشور لبحث آخر التطورات في الأراضي المحتلة

التقى سفير دولة محمد الأسعد اليوم، المنسق العام لتجمع اللجان والروابط الشعبية معن بشور، في حضور المستشارة السياسية في السفارة بنان غانم، رئيس الدائرة الإعلامية وسام أبو زيد، منسق لجنة المبادرة لكسر الحصار على غزة هاني سليمان، منسق الحملة الأهلية لنصرة فلسطين وقضايا الأمة ناصر حيدر ومقرر اللجنة الوطنية للدفاع عن الأسرى والمعتقلين في سجون يحي المعلم.وأفادت السفارة في بيان بأن "اللقاء بحث في آخر المستجدات في الأراضي المحتلة والعدوان الاسرائيلي المستمر على أبناء شعبنا وجهود الرئيس لحشد التأييد الدولي لدعم حقوق شعبنا وحقه في اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها الشريف".وأكد الأسعد "استمرار الحوار اللبناني - الفلسطيني عبر القنوات الرسمية، تنفيذا لمقررات القمة - الفلسطينية بين الرئيسين محمود عباس والعماد والتزام دولة فلسطين سيادة الشقيق واستقراره ومنح شعبنا اللاجئ في لبنان الحقوق الانسانية والاجتماعية وحقه العيش بكرامة".وأشاد بـ"الدور النضالي لبشور وجهوده الكبيرة في دعم القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا".