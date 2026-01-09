تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

لبنان يشارك بوفد رفيع في قمة WSIS+20 العالمية لمجتمع المعلومات

Lebanon 24
09-01-2026 | 11:41
شارك لبنان، بقرار رسمي صادر عن مجلس الوزراء، في مفاوضات القمة العالمية لمجتمع المعلومات بعد عشرين عاما (WSIS+20)، التي عقدت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 19 كانون الأول 2025، وذلك بوفد رفيع المستوى ترأسه المحامي والمستشار الوزاري لشؤون التكنولوجيا والتحول الرقمي والأمن السيبراني شربل شبير.

وألقى شبير كلمة لبنان في القمة، شدد فيها على "تمسّك بيروت برؤية القمة العالمية لمجتمع المعلومات الهادفة إلى بناء مجتمع معلوماتي شامل، إنمائي التوجّه، يتمحور حول الإنسان". 

وتحدث عن "مشاركة لبنان الفاعلة في عملية المراجعة على مدار العام، من خلال المشاورات المفتوحة والنقاشات مع مختلف أصحاب المصلحة، إضافة إلى تقديم مساهمة خطية مشتركة مع كل من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية".

وتناول شبير "التحديات التي يواجهها لبنان في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نتيجة الأزمات الاقتصادية والمالية"، مؤكدا أن "هذه الظروف عززت العزم على إعادة بناء بيئة رقمية حديثة، مرنة وآمنة"، لافتا إلى أن "إنشاء وزارة تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي يشكل محطة مفصلية لدعم البنى الرقمية، وإطلاق الحكومة الرقمية، ووضع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وتطوير الخدمات الرقمية".

كما تحدث عن "أهمية الحوكمة التشاركية"، مشيراً إلى "تجربة منتدى حوكمة الإنترنت في لبنان (Lebanon IGF) كمنصة جامعة للحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والتقنية"، ومؤكدا "دعم لبنان لتكريس منتدى حوكمة الإنترنت هيئة دائمة ضمن منظومة الأمم المتحدة".

وأكد أن "التكنولوجيا مورد متاح للجميع، وليست امتيازا محصورا"، مرحبا بـ"ما ركزت عليه مراجعة WSIS+20 لجهة سد الفجوات الرقمية، وتعزيز القدرة على تحمل كلفة الاتصال، وتطوير المحتوى المحلي وبناء القدرات، بما ينسجم مع جهود لبنان لإعادة تأهيل بنيته التحتية الرقمية ودعم الابتكار لدى الشباب وروّاد الأعمال".

وفي هذا الإطار، ثمن وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة هذه الخطوة، معتبرا أن "مشاركة لبنان الفاعلة في مفاوضات WSIS+20 تشكل محطة مفصلية في مسار إعادة تموضعه الرقمي على الساحة الدولية"، مؤكدا أن "الوزارة ستواصل العمل، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لترجمة الالتزامات الدولية إلى سياسات ومشاريع عملية تخدم المواطن وتواكب التطورات التكنولوجية العالمية". (الوكالة الوطنية)
