بالفيديو.. عملية نوعية لقوى الأمن في القاع

صدر عــن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – العامّة البلاغ التّالي:



في إطار العمل المستمر الذي تقوم به قطعات لملاحقة مختلف أنواع الجرائم وتوقيف مرتكبيها على جميع الأراضي ، ولا سيّما جرائم التهريب على اختلاف أشكالها.



وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، وبعملية أمنية نوعية عند ، باغتت مفرزة استقصاء في وحدة ، في محلة جرد القاع، شاحنتين محمّلتين بالدخان والمعسّل والسجائر الإلكترونية، إضافةً إلى كمية من النحاس، تبيّن أنّ جميعها مهرّبة من داخل الأراضي ، وأوقفت على متنها كلٌّ من اللبنانيين:



-ح. ف. (مواليد عام 2001)

-ع. أ. (مواليد عام 1997)

-ق. أ. (مواليد عام 1995)

-ح. ع. (مواليد عام 1995)

-م. أ. (مواليد عام 1989)



أمّا بالنسبة إلى المضبوطات، فقد بلغت نحو /25/ طنًّا من كروزات الدخان، والدخان العربي، والمعسّل، والسجائر الإلكترونية، إضافةً إلى /2/ طنّ من مادة النحاس، وقدّرت قيمتها الإجمالية بحوالى /500/ ألف دولار أميركي.



سُلِّمَ الموقوفون والمضبوطات إلى المراجع المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة المختص.

بعملية نوعية، مفرزة استقصاء البقاع تحبط تهريب حوالي ٢٥ طنًّا من الدخان والمعسل والسجائر الإلكترونية إلى



صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:



في إطار العمل المستمر الذي تقوم به قطعات قوى الأمن… pic.twitter.com/YCGfKxJlK8 — قوى الامن الداخلي (@LebISF) January 9, 2026