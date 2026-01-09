بالفيديو.. عملية نوعية لقوى الأمن في القاع

بعملية نوعية، مفرزة استقصاء البقاع تحبط تهريب حوالي ٢٥ طنًّا من الدخان والمعسل والسجائر الإلكترونية إلى لبنان
صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:
في إطار العمل المستمر الذي تقوم به قطعات قوى الأمن… pic.twitter.com/YCGfKxJlK8
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) January 9, 2026
بعملية نوعية، مفرزة استقصاء البقاع تحبط تهريب حوالي ٢٥ طنًّا من الدخان والمعسل والسجائر الإلكترونية إلى لبنان
صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:
في إطار العمل المستمر الذي تقوم به قطعات قوى الأمن… pic.twitter.com/YCGfKxJlK8