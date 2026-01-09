تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

وزارة الثقافة تحتضن إطلاق أوراتوريو مئوية منصور الرحباني

Lebanon 24
09-01-2026 | 11:49
عقد مؤتمر صحافي في المكتبة الوطنية، بحضور وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة، مؤسسة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون المؤسسة والمديرة الفنية لمهرجان أبو ظبي هدى إبراهيم الخميس، أعلن خلاله المؤلف الموسيقي أسامة الرحباني عن تفاصيل الأوراتوريو السيمفوني الملحمي "أسافر وحدي ملكا" الذي ستحييه الفنانة هبة طوجي في 13 و14 الحالي، في كنيسة مدرسة القلب الأقدس – الفرير - الجميزة، تتويجا لمختلف النشاطات التي شملتها فعاليات مئوية منصور الرحباني.
ويستند الأوراتوريو إلى النصوص الكاملة لكتاب منصور الرحباني "أسافر وحدي ملكا"، ويجري برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وإنتاج مشترك بين اسامة الرحباني و"مجموعة أبو ظبي للثقافة والفنون" ومؤسستها هدى إبراهيم الخميس، ضمن برنامج مهرجان أبو ظبي في الخارج، والذي يعقد برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان الراعي الفخري المؤسس لمهرجان أبو ظبي.
الأوراتوريو تأليف موسيقي لأسامة الرحباني، تحييه طوجي وتنفذه الأوركسترا السيمفونية الوطنية الأوكرانية بالتوازي مع جوقة جامعة سيدة اللويزة بقيادة الأب خليل رحمة.
وقال وزير الثقافة: "بالأمس تماما سافر رحباني ملاكا إلى حيث نحن جميعا ذاهبون. كم أعطت هذه العائلة، وكم يسافرون ملوكا. نحن هنا لنتحدث عن أحد أعظمهم، منصور الرحباني في ذكرى مئويته يسافر ملكا، ولقد سافر ملكا بعد أن ترك لنا كنوز الدنيا من الشعر والغناء. لذلك من واجبنا البديهي كقيمين على الثقافة وعلى الذاكرة أن نرحب بمن أخذ المبادرة لإحياء تلك المئوية".
أضاف: "أنا هنا لأرحب وأشكر كل الذين اجتمعوا معا لإنجاح هذه المئوية بدءا بأسامة الرحباني كاتب وملحن الأوراتوريو الذي سيخلد هذه المئوية، مرورا بهبة طوجي التي ستغني فيه، ومخصصا بالشكر مجموعة أبو ظبي للفنون والثقافة بحضور ورئاسة السيدة هدى إبراهيم الخميس التي لها اليد الطولى في تفعيل الثقافة في دولة الإمارات وفي دعمها خارج تلك البلاد. أرحب بها أيما ترحيب وأشكر دعمها لهذه المناسبة الكبيرة، كما أشكر كورس سيدة اللويزة الذي سيقوم إلى جانب أوركسترا ستقدم من الخارج خصيصا لهذه المناسبة، في إحياء تلك المئوية. لذلك فإن وزارة الثقافة لا تقدم على مبادرة إضافية هي فقط تقدم على ما يملي عليها واجبها من احتضان المؤتمر الصحافي". (الوكالة الوطنية)
لبنان

أفراح ومناسبات

رئيس مجلس الوزراء

الوكالة الوطنية

وزير الخارجية

مجلس الوزراء

الأوكرانية

نائب رئيس

الجمهوري

جمهورية

